Bắt người phụ nữ chống phá Nhà nước

Ngày 22/12, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Bình, 44 tuổi, đăng ký thường trú tại số nhà 367/38, đường Trần Quang Diệu, khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.