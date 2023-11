Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo phối hợp làm rõ vụ 2 công nhân tử vong trên công trường thi công đường gom cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

(Baonghean.vn) -Để có tiền đầu tư bán hàng trên mạng, Võ Thị Tuyết lừa vay tiền của nạn nhân với lý do để “đảo khế” sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ, khởi tố đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.