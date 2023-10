Chủ tịch MOM BEAUTY: Nữ thủ lĩnh tài ba, khởi nghiệp từ trái tim người mẹ

Khởi nghiệp từ trái tim người mẹ

Ngay từ lần gặp đầu tiên, người ta dễ dàng nhận thấy chị Mến là một người phụ nữ hiện đại, năng động, hoạt bát.

Khi được hỏi cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc này, chị tâm sự: Chị có hai con nhỏ, bé đầu có thể trạng suy nhược thấp còi. Điều này khiến chị luôn canh cánh trong lòng khôn nguôi. Trong thâm tâm của một người mẹ luôn mong muốn con mình có một thể trạng khoẻ mạnh, chị quyết tâm tìm hiểu các nguồn thực phẩm sạch, chứa đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với con. Miệt mài tìm tòi, may mắn chị được biết đến nguồn dinh dưỡng từ các loại hạt thiên nhiên. Chị mày mò, tự xay, kết hợp các loại hạt với nhau. Sau một thời gian cho con sử dụng, thể trạng của bé được cải thiện rõ rệt. Dần dần, nhiều mẹ biết đến, nhờ chị sản xuất cho con họ sử dụng và đều nhận được kết quả tốt.

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng ngày càng lớn, cũng như mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con trẻ, năm 2018, chị quyết định thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại MOM BEAUTY.

Quy trình sản xuất hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: ĐVCC

Thời điểm khởi nghiệp, chị gặp rất nhiều khó khăn: Không có sẵn vốn, không có nhiều mối quan hệ, con cái đang nhỏ, thậm chí ngay cả phương tiện đi lại của cá nhân chị cũng không có. Giai đoạn này, nhiều người còn chưa biết đến lợi ích, dinh dưỡng mà các loại hạt mang lại, cộng thêm sự xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh khiến chị đôi lúc thấy nản lòng. Nhưng được sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng, sự động viên từ người thân cũng như cái tâm của một người mẹ, chị không cho phép bản thân bỏ cuộc.

Chị chia sẻ, vào dịp nghỉ lễ 30/4/2019, khi mọi người đều đang nghỉ lễ, chị vẫn chăm chỉ làm việc và trong quá trình chế biến sản phẩm, chị không may bị ngã vào máy xay hạt, bị thương, để lại một vết sẹo dài trên cơ thể. Vết sẹo luôn nhắc nhở chị phải nhớ rằng không ngừng nỗ lực, cố gắng, tiến về phía trước.

Triết lý kinh doanh của chị Mến “Chất lượng là nòng cốt”. Mọi công đoạn đều được chú trọng, làm rất cẩn thận, sạch sẽ. Nguyên liệu nhập về được lựa chọn kỹ lưỡng. Chị dày công nghiên cứu, học hỏi các chuyên gia dinh dưỡng, thử nghiệm và đưa ra công thức riêng cho từng sản phẩm phù hợp với từng đối tượng: Trẻ nhỏ, mẹ bầu, người cao tuổi…

Là một người con sinh ra, lớn lên từ làng quê huyện Tân Kỳ (Nghệ An), chị biết rõ phương thức trồng trọt sạch của bà con, cùng với đó thấu hiểu được việc khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra cho nguồn nông sản địa phương. Chị Mến đã mạnh dạn thu mua các loại nông sản và đề nghị bà con tham gia vào quy trình sản xuất của công ty.

Với ý thức an toàn thực phẩm cao, công ty luôn công khai các công đoạn sản xuất. Đặc biệt, mỗi ngày có 30 đến 40 mẹ bỉm sữa là những khách hàng, đại lý phân phối của công ty đến tham gia trực tiếp làm cùng mà không lấy tiền công. Họ tham gia vào tất cả các khâu của quá trình sản xuất. Chính bởi điều đó đã tạo dựng được lòng tin của khách hàng. Không ít người ban đầu chỉ là khách hàng lẻ, mua để cá nhân, gia đình sử dụng nhưng dần dần đã trở thành đại lý phân phối chính.

Sau nhiều nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, chị Nguyễn Thị Mến đã gặt hái được nhiều thành công. Ảnh: ĐVCC

Khát khao lan toả, truyền cảm hứng

Bản thân cũng là một người mẹ nên chị hiểu rõ khả năng làm việc đa nhiệm tuyệt vời của các mẹ bỉm sữa. Đây là thế mạnh của đại đa số các bà mẹ thời nay, do mọi công việc như chăm lo cho con cái, gia đình, quản lý việc nhà cửa, bếp núc và hoàn thành công việc tại công ty... đều nằm trong tầm tay của họ. Bên cạnh đó, họ cũng phân bổ thời gian dành cho từng công việc rất tốt. Nhiều người trong số họ còn biết cân bằng giữa việc phát triển sự nghiệp cá nhân và chăm sóc tốt cho tổ ấm nhỏ của mình.

Là người có uy tín và khả năng truyền động lực trong doanh nghiệp, chị Mến cũng tích cực lan tỏa cảm hứng và niềm tin rằng người phụ nữ Việt Nam không hề thua kém cánh “mày râu” trong công việc, thậm chí lại có lợi thế hơn ở sự duyên dáng và khéo léo; “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chị luôn mong muốn mọi phụ nữ có thể độc lập, tự do tài chính.

Chị Nguyễn Thị Mến luôn tâm huyết với nghề và khao khát truyền cảm hứng tích cực tới phái đẹp. Ảnh: ĐVCC

Chị Mến tâm sự: Do đặc thù của nghề thực phẩm dinh dưỡng không hề đơn giản, nên việc quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp khiến người đứng đầu phải chấp nhận thử thách và tìm hướng đi riêng để tồn tại và hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong doanh nghiệp, chị luôn tạo môi trường làm việc thuận lợi, khuyến khích nhân viên phát huy sở trường, lao động sáng tạo; sẵn sàng lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong doanh nghiệp. Bản thân chị phải luôn tích cực trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo để đưa ra thị trường các sản phẩm mới; đồng thời, không ngừng cố gắng cải tiến sản phẩm để có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Hiện nay, công ty có hơn 2.000 đại lý phân phối chính thức, hàng trăm cửa hàng phân phối sản phẩm khắp cả nước, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động.

Nhiều năm qua, Công ty Mom Beauty liên tục thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện ủng hộ, giúp đỡ đồng bào gặp thiệt hại do bão lũ, người có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An… Ảnh: ĐVCC

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại MOM BEAUTY liên tục đạt được các thành tích: TOP 10 thương hiệu - sản phẩm/dịch vụ nổi tiếng ASEAN 2022; Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Việt Nam năm 2020 và năm 2023; Chứng nhận OCCOP chất lượng 4 sao do UBND tỉnh Nghệ An trao tặng; Giải Ba “Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp thanh niên” do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức năm 2021.

Chị Nguyễn Thị Mến cho biết thêm, Công ty và bản thân chị sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực phát triển, tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng, trao đi những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.