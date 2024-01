Chuyện thu hồi vũ khí, vật liệu nổ ở huyện vùng biên xứ Nghệ

(Baonghean.vn) -Thời gian qua, Công an huyện Tương Dương đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong giao nộp, không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hiểm hoạ khó lường

Là huyện vùng cao nằm ở phía Tây Nam của tỉnh với nhiều thành phần dân tộc sinh sống. Do nhận thức pháp luật của đồng bào còn hạn chế, lại sống ở khu vực miền núi với thói quen săn bắn, nên người dân vẫn thường tự chế nhiều loại vũ khí mang theo bên mình mỗi khi lên nương, rẫy… gây tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, mất an ninh trật tự.

Đặc biệt, hiện nay thông qua mạng xã hội, người dân (nhất là đối tượng thanh thiếu niên) rất dễ tìm mua các loại vật liệu như ống nhựa, cồn, bi sắt để về tự chế pháo, súng cồn. Nếu không có sự vào cuộc của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, trường học và gia đình thì nguy cơ tràn lan các loại vũ khí tự chế sẽ rất đáng ngại.

Đối tượng Lê Đình Ngõ và tang vật bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CSCC

Điển hình như trong các ngày 11 và 20/5/2023, tại các xã Tam Quang và Yên Hòa, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ 2 đối tượng: Lê Đình Ngõ (SN 1954), trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương và Lô Văn Cường (SN 1966), trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ; thu giữ hơn 32kg thuốc nổ. Đây là những loại vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo đạn nổ dùng cho súng tự chế.

Cho đến nay, người dân trên địa bàn huyện Tương Dương vẫn thường nhắc đến sự việc đau lòng vào ngày 21/8/2022, khi đối tượng Lương Văn Tới (SN 1962) trú tại bản Lở, xã Xá Lượng, do mâu thuẫn gia đình, đã dùng súng tự chế trong nhà, bắn vợ là bà Kha Thị H (SN 1962). Mặc dù đã được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng bà H đã tử vong sau đó. Vụ việc một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm hoạ khi người dân tự ý sản xuất, tàng trữ, các loại vũ khí tự chế trong nhà. Khi nhận thức của người dân còn hạn chế, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ không được giải quyết, sẵn vũ khí tự chế trong tay sẽ rất dễ dẫn đến những hậu quả thương tâm.

Đối tượng Lương Văn Tới. Ảnh tư liệu

Tăng cường tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm

Trước những nguy cơ tiềm ẩn mất an ninh trật tự do vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gây ra. Thời gian qua chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Tương Dương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong giao nộp, không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh – Trưởng Công an huyện Tương Dương, cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo ngành Công an và chính quyền các cấp tổ chức triển khai, đồng bộ nhiều kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân tự giác giao nộp, cung cấp thông tin, tố giác với cơ quan công an các trường hợp sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Tiếp nhận vũ khí tự chế và trao gạo hỗ trợ người dân tại xã Nga My. Ảnh: CSCC

Công an huyện đã thành lập tổ công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giao Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ tích cực bám địa bàn, nắm chắc tình hình, khảo sát, điều tra số lượng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân, từ đó có kế hoạch để vận động, tuyên truyền, động viên họ tự giác giao nộp.

Để công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả, lực lượng Công an đã kiên trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến tận nhà, vào tận rẫy của người dân để tuyên truyền về những quy định của pháp luật hoặc thông qua những người có uy tín trong thôn, bản, phân tích, giải thích cho người dân hiểu được đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, các trường hợp tự giác giao nộp không những không bị xử lý mà còn được biểu dương, khen thưởng. Nhờ đó, nhiều người dân đã tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ còn cất giấu cho lực lượng chức năng.

Các loại vũ khí mà người dân đã giao nộp sẽ được tiêu huỷ. Ảnh: CSCC

Tại xã Nga My, trong thời gian qua, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả khá tích cực. Trong năm 2023, địa phương này đã thu hồi được hơn 30 loại súng tự chế và nòng súng, trong đó chủ yếu là súng cồn, súng săn. Đặc biệt, tại bản Na Kho - địa bàn có đông đồng bào dân tộc Ơ Đu sinh sống, Công an xã Nga My đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân giao, nộp các loại vũ khí tự chế. Thông qua nguồn lực xã hội hoá, mỗi hộ dân đưa vũ khí tự chế đi nộp được hỗ trợ 5kg gạo. Nhờ đó, chỉ riêng trong sáng 19/10/2023 đã vận động thu hồi được 24 loại súng tự chế và nòng súng.

Tại xã Lưu Kiền, vào tháng 6/2023, Phòng PV05 Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Lưu Kiền tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm tại các bản Con Mương, Khe Kiền. Ngay sau hoạt động tuyên truyền, Công an xã Lưu Kiền đã vận động nhân dân tự giác giao nộp được 30 khẩu súng tự chế, cùng một số công cụ hỗ trợ khác. Người dân tại các thôn, bản cũng đã ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua bán ma túy và vũ khí, vật liệu nổ.

Công an huyện Tương Dương ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: CATD

Tại xã biên giới Tam Hợp, lực lượng Công an xã đã tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Hợp thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân. Riêng năm 2023 thu hồi được 38 khẩu súng tự chế tại bản Phồng, bản Xốp Nặm. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tối đa những vụ tai nạn thương tích do các loại vũ khí, vật liệu nổ gây ra.

Theo số liệu tổng hợp, năm 2022, Công an huyện Tương Dương qua vận động đã thu giữ 264 súng tự chế, 13 kích điện, 3 kiếm. Tính hết tháng 10/2023 trên địa bàn các xã, thị trấn, lực lượng Công an cũng đã thu được 297 súng tự chế, 5 bộ kích điện.

Qua trao đổi, ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, cho biết thêm: Xác định tầm quan trọng của công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng năm, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ đạo các ngành, các địa phương, nòng cốt là lực lượng Công an tích cực tuyên truyền, vận động, thu hồi, làm thay đổi thói quen của người dân.

Thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo lực lượng công an, chính quyền các địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết hợp giữa vận động tập trung và vận động cá biệt, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến từng hộ gia đình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.