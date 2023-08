Công dân Nghệ An có thể nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công để làm hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi

(Baonghean.vn) - So với nhiều địa phương trên cả nước, hiện nay tại Nghệ An đã triển khai sớm Thông tư số 31/2023/TT-BCA. Theo đó, công dân không phải trực tiếp đến làm hồ sơ hộ chiếu tại cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh cho trẻ dưới 14 tuổi mà có thể nộp hồ sơ hộ chiếu qua cổng dịch vụ công.

Ngày 20/7/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 31/2023/TT-BCA Quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Để triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ thực hiện, phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an Nghệ An đã tổ chức tập huấn cho gần 500 cán bộ công an cấp phường, xã trên địa bàn Nghệ An thực hiện một số quy trình đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an Nghệ An hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý thủ tục thực hiện tại cấp xã. Ảnh: PV

Trong đó đã tổ chức quán triệt Quyết định số 3733/QĐ-BCA về quy trình xác minh nội bộ đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh. Đây là quy trình vừa được Bộ Công an ban hành để triển khai có hiệu quả các thủ tục hành chính thực hiện qua Cổng dịch vụ công. Đồng thời hướng dẫn cài đặt các phần mềm phục vụ công tác; quy trình tiếp nhận, xử lý đối với một số thủ tục thực hiện tại cấp xã trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Trong đó, đối với việc tiếp nhận hồ sơ hộ chiếu cho công dân, từ ngày 15/8/2023, tờ khai cho trẻ em dưới 14 tuổi được thực hiện theo biểu mẫu TK01a, được tiếp nhận tại cấp xã, thực hiện theo quy trình xác minh nội bộ. Như vậy, công dân không phải trực tiếp đến làm hồ sơ hộ chiếu tại cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh cho trẻ dưới 14 tuổi mà có thể nộp hồ sơ hộ chiếu qua cổng dịch vụ công.

Cán bộ trực tiếp hướng dẫn công dân các bước để làm hộ chiếu online. Ảnh: PV

Theo Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh: Nghệ An là tỉnh có số lượng lớn công dân làm hồ sơ hộ chiếu. Để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngay sau khi triển khai, cán bộ phòng Quản lý xuất, nhập cảnh đã tăng cường xuống cơ sở, hướng dẫn công an các xã thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Trên cơ sở tiếp thu qua tập huấn, cũng như hướng dẫn trực tiếp, từ ngày 15/8 đến nay, công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, làm được gần 30 hồ sơ hộ chiếu cho trẻ em qua cổng dịch vụ công.

Cũng theo Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Nghệ An, để tự thao tác làm hộ chiếu online, người dân có thể vào trang Fanpage Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Nghệ An để tìm hiểu. Chưa kể, ngay tại trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, hàng ngày phòng đều bố trí 3 cán bộ để hướng dẫn trực tiếp cho người dân, đồng thời, tiếp tục hướng dẫn với nhiều hình thức, đảm bảo cả phần nghe, nhìn, đọc. Cụ thể, ngoài hệ thống loa phát, trong trụ sở có ti vi cài đặt nội dung hướng dẫn cụ thể từng bước để người dân có thể tự thao tác trên máy tính, điện thoại.