Nhiều người vẫn lúng túng khi làm hộ chiếu online

Lặn lội đường xa đến làm hộ chiếu trực tiếp

Theo ghi nhận, dù đã có hướng dẫn làm hộ chiếu online, nhưng nhiều người dân từ các huyện, thị vẫn đổ xô tới Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh để xin cấp mới và đổi hộ chiếu với nhiều lý do.

Ông Ngô Văn Đồng ở huyện Yên Thành cho biết, đã gửi hồ sơ đăng ký hộ chiếu online ngày 12/7 và cũng đã thanh toán, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi và tiến độ hồ sơ từ cơ quan chức năng. Khi tới Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh để hỏi, ông được biết do dữ liệu công dân không trùng khớp với với Dữ liệu dân cư Quốc gia nên hồ sơ chưa hợp lệ. “Trước đó, cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh đã liên lạc qua điện thoại để hướng dẫn tôi bổ sung nhưng không liên lạc được “do tôi vô nhà con gái ở thành phố Vinh chơi, để quên điện thoại ở nhà, sau về cũng không để ý nên không gọi lại”, ông Đồng cho hay.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh giải đáp cho người dân thủ tục liên quan đến cấp hộ chiếu. Ảnh: Đ.C

Còn chị Nguyễn Hạ Lam đến từ huyện Quỳ Hợp cho hay: “Dù đã hoàn tất các bước, nhưng đợi mãi vẫn không nhận được đường link nộp tiền. Bởi vậy, tiện có việc ở TP.Vinh nên tôi trực tiếp qua Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh để hỏi mới biết ảnh chân dung của tôi tự chụp kích thước chưa đúng, phông nền có độ xám không phù hợp… Đến đây tôi mới biết, cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh trước đó đã gửi yêu cầu bổ sung qua tin nhắn SMS và thư điện tử; tuy nhiên, do tôi không cập nhật nên không biết”.

Cũng tại Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, một người dân đến từ huyện Kỳ Sơn cho biết, do không thành thạo công nghệ, không thao tác online được nên anh phải đi gần 200 km từ huyện Kỳ Sơn xuống thành phố Vinh để nhờ cán bộ hướng dẫn làm hộ chiếu. Không riêng các trường hợp kể trên, không ít người chúng tôi gặp ở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh “mướt mồ hôi”, loay hoay cả buổi nhưng vẫn không thể đăng ký để cấp hộ chiếu.

Theo anh Lê Xuân Tiến, đến từ huyện Yên Thành cho hay, dù đã hoàn thiện các bước nhưng khi tải ảnh chân dung lên hệ thống thì nhận được thông báo “ảnh chân dung 4x6 không hợp lệ. Lý do độ tương phản của khuôn mặt không đạt”, dù làm đến 3 lần kết quả trả về vẫn tương tự. Hỏi cán bộ hướng dẫn mới biết phải chụp bằng cam thường, không photoshop… Còn theo chị Nguyễn Thanh Hoa, đến từ huyện Nghĩa Đàn, tình trạng nghẽn mạng xảy ra khiến việc đăng ký gián đoạn, mất khá nhiều thời gian, phải có cán bộ hỗ trợ mới hoàn thành thủ tục cấp hộ chiếu.

Ngoài ra, theo thống kê của Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, mỗi tuần thông qua Cổng Dịch vụ công, phòng vẫn phải giải đáp từ 7-10 thắc mắc liên quan đến quy trình hoàn thiện hồ sơ cấp hộ chiếu online.

Cán bộ trực tiếp công dân hướng dẫn các bước để làm hộ chiếu online. Ảnh: Đ.C

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn

Thực tế cho thấy, bởi chưa nắm hết các bước nên nhiều công dân không thể hoàn thiện được thủ tục cấp hộ chiếu. Vậy nên số công dân trực tiếp đến trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh hàng ngày vẫn rất đông, lên đến hàng trăm người.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Hương Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh: Nghệ An triển khai cấp hộ chiếu trực tuyến ngay theo quy định từ ngày 1/6/2022, cũng là một trong những địa phương có số hồ sơ về cấp, đổi hộ chiếu lớn so với cả nước, thời điểm hiện nay, mỗi ngày bình quân phòng tiếp nhận 500 hồ sơ. Do vậy, để người dân có thể tự thao tác làm hộ chiếu, hàng ngày phòng đều bố trí 3 cán bộ để hướng dẫn trực tiếp cho người dân, đồng thời, tiếp tục hướng dẫn với nhiều hình thức, đảm bảo cả phần nghe, nhìn, đọc.

Cụ thể, ngoài hệ thống loa phát, trong trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh có ti vi cài đặt nội dung hướng dẫn cụ thể từng bước để người dân có thể tự thao tác trên máy tính, điện thoại, có tờ rơi hướng dẫn. Chưa kể, ngay trên trang Fanpage Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Nghệ An cũng đăng nhiều hướng dẫn các thao tác và giải đáp các thắc mắc thường gặp, chỉ cần để ý, là có thể làm được.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử ngay tại trụ sở đơn vị cho công dân đến làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh. Ảnh: PV

Ngoài ra, để người dân, nhất là những người ở các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa không mất tiền cho các đối tượng chèo kéo đứng ra nhận làm thay đăng ký cấp, đổi hộ chiếu, giấy thông hành, hàng ngày Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh còn phát cảnh báo bằng 3 thứ tiếng, gồm tiếng Kinh, Mông và tiếng Thái để người dân nắm bắt. Vào những ngày cao điểm, phòng còn phối hợp với Công an phường Trường Thi, Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, xử lý các đối tượng chèo kéo… Tuy nhiên, thực tế vẫn có những trường hợp người dân mất tiền oan, vì ngại tìm hiểu nên nhờ “cò”. Để đảm bảo khép kín quy trình làm hộ chiếu, giúp người dân đỡ phải mất công đi lại, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh đã liên kết với ngân hàng, bưu điện cử cán bộ đến để tiếp nhận nhu cầu người dân về mở tài khoản, chuyển phát hộ chiếu...

Kiểm tra hộ chiếu trước khi trả cho công dân. Ảnh: PV

Về một số thắc mắc liên quan đến việc mất hộ chiếu nhưng khai cấp hộ chiếu lần đầu có được không? Thượng tá Nguyễn Thị Hương Giang cho biết, khi cấp hộ chiếu mới, cán bộ sẽ tra cứu lịch sử cấp hộ chiếu để biết được người đó đã được cấp hộ chiếu hay chưa. Hành vi “Khai không đúng sự thật để được cấp, gia hạn, khôi phục giá trị sử dụng hoặc trình báo mất hộ chiếu” là hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 18, Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt từ 500.000 đến 2.000.000 đồng.

Vấn đề, sau khi phẫu thuật có phải làm lại hộ chiếu không? Hiện nay, luật không quy định cụ thể về các trường hợp thay đổi đặc điểm nhận dạng đến mức độ nào thì cần phải làm lại hộ chiếu. Tuy luật không quy định, nhưng do hộ chiếu liên quan đến việc xuất, nhập cảnh nên khi có nhu cầu di chuyển giữa các quốc gia sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thì vẫn nên làm lại hộ chiếu. Vì vậy, nên đổi lại căn cước công dân với nhận dạng hiện tại của bản thân trước khi làm hộ chiếu.

Về phản ánh có thời điểm công dân nhận được hộ chiếu chậm trễ so với quy định, theo Thượng tá Nguyễn Thị Hương Giang thì khi hồ sơ được cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh kiểm tra, chấp thuận, công dân sẽ nhận được thông báo từ Cổng Dịch vụ công và tiến hành nộp lệ phí theo hướng dẫn trong tin nhắn SMS hoặc thư điện tử (email). Theo đó, thời gian trả kết quả là 8 ngày làm việc kể từ khi thanh toán lệ phí (không tính thứ Bảy và Chủ nhật). Tuy nhiên, có thời điểm hộ chiếu về không kịp, ngoài nguyên nhân do thiếu phôi, còn do kỹ thuật, đường truyền bị gián đoạn…