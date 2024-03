Cựu chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng bị bắt vì lừa đảo

Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt giam 2 bị can là cựu chủ tịch hội đồng quản trị và nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nhan Thành Trung (42 tuổi) và Tăng Văn Vũ (43 tuổi), cùng ngụ huyện Trà Cú, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định đối với bị can Nhan Thành Trung. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An, ông Nhan Thành Trung đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao để theo dõi, nắm thông tin cá nhân, tài sản của khách hàng giao dịch tại quỹ tín dụng.

Khi đó, ông Trung bị mất cân đối về tài chính nên nhờ Tăng Vinh Quang là cán bộ tín dụng lấy thông tin của một số khách hàng để lập 6 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản.

Bị can Trung bị cáo buộc giả chữ ký của những người này, ký hồ sơ, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm chiếm đoạt tiền giải ngân. Ông Trung được xác định gây thiệt hại cho quỹ tín dụng Đại An hơn 873 triệu đồng.

Còn bị can Tăng Văn Vũ, từ năm 2015 -2017, là cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng Đại An. Do bị mất cân đối về tài chính, bị can Vũ đã lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được phân công thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân, tài sản của 18 người là khách hàng vay vốn, gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập 46 hợp đồng tín dụng.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Vũ. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo Công an, bị can Vũ đã lập giả hợp đồng thế chấp tài sản, trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay, tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng Đại An tin tưởng người vay là có thật, thực hiện phê duyệt, giải ngân nhằm chiếm đoạt tiền được giải ngân, gây thiệt hại hơn 9,5 tỷ đồng.