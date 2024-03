Bị lừa cài phần mềm giả mạo, người đàn ông mất 800 triệu

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Báo Nghệ An xin trích đăng một số ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ và các đồng chí Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.