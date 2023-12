Cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Năm 2023, Việt Nam có 7 đoàn học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế với 36 lượt học sinh tham gia, gồm: 1 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực châu Á- Thái Bình Dương, 1 đoàn Vật lý tham dự Olympic khu vực châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý và Tin học.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh đạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2023 và các giáo viên có thành tích bồi dưỡng. Ảnh: GDTD

Các đoàn học sinh Việt Nam đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc, tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải, với 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi năm 2023 tiếp tục giữ thành tích trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất, nhiều học sinh đạt số điểm cao nhất.

Năm 2023, Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - ISEF 2023 có tên là “REGENERON ISEF 2023”, được tổ chức trực tiếp tại Dallas, Hoa Kỳ, từ 14/5/2023 đến 19/5/2023, có 61 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 7 dự án tham dự REGENERON ISEF 2023. Kết quả, có 1 dự án đoạt giải chính thức của Hội thi và 1 dự án đoạt đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng.

Kết quả Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy, cô giáo; sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể đối với các học sinh trong suốt quá trình học tập. Đây cũng là kết quả của sự đổi mới của ngành Giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt vào chiều 16/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ về truyền thống hiếu học của dân tộc; đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến giáo dục - đào tạo và ghi nhận những kết quả của ngành Giáo dục trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước đặc biệt biểu dương ngành Giáo dục đã bền bỉ tạo điều kiện để học sinh được thể hiện tài năng; biểu dương các thầy, cô giáo dày công giúp học trò có được niềm đam mê với học tập, nghiên cứu; cảm ơn các bậc phụ huynh luôn hun đúc, tạo động lực, điều kiện tốt nhất cho con em học tập, phấn đấu; biểu dương nghị lực, tâm huyết, bản lĩnh khổ luyện của các em học sinh trong thời gian qua và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo có lộ trình rõ ràng hơn, cách đổi mới nền nếp để tạo sự yên tâm, đồng thuận cho phụ huynh, học sinh, toàn xã hội.

Với các thầy cô giáo, Phó Chủ tịch nước mong thầy cô tiếp tục giữ lửa, truyền lửa cho các thế hệ học sinh tiếp theo, nuôi dưỡng ở các em niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, chinh phục đỉnh cao. Đồng thời, tiếp tục cập nhật, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học để không chỉ đào tạo ra các học sinh thi đạt giải cao mà còn trở thành người có đủ năng lực, phẩm chất của một công dân ưu tú.

Với học sinh, Phó Chủ tịch nước mong các em tự tin với khởi đầu này và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu chinh phục đỉnh cao tri thức, mong các em phát huy năng lực hôm nay để trở thành những người cống hiến tốt nhất cho đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho 16 học sinh. Em Mai Văn Đức, học sinh lớp 12 (năm học 2022-2023) Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế 2023.

Tối cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ gặp mặt và tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các học sinh đạt giải quốc tế năm 2023. Ảnh: Vietnamnet

Tại buổi lễ gặp mặt và tuyên dương, Bộ GD-ĐT đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho các học sinh đoạt giải, giáo viên ôn luyện đội tuyển và đại diện tập thể tiêu biểu.

Cô Trần Thị Quỳnh Anh - Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu và cựu học sinh Mai Văn Đức - Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế 2023. Ảnh: NVCC

Cô Trần Thị Quỳnh Anh - Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, người bồi dưỡng em Mai Văn Đức được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.