Cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An Nguyễn Phú Nguyên: 'Và con tim đã vui trở lại'

Chia sẻ với Báo Nghệ An, cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An cho biết: "Chấn thương của tôi đã hoàn toàn bình phục. Trong các buổi tập gần đây, tôi đều hoàn thành giáo án do Ban huấn luyện đề ra. Hy vọng, tôi sẽ được sử dụng trong những trận đấu sắp tới".

Nguyễn Phú Nguyên là mẫu cầu thủ đa năng. Ảnh: VPF

Thời gian qua, Nguyễn Phú Nguyên phải thực hiện quá trình điều trị chấn thương rách dây chằng bên. Được biết, chấn thương mà cầu thủ sinh năm 1995 gặp phải trong chuyến tập huấn của Câu lạc bộ Hải Phòng ở thị xã Móng Cái (Quảng Ninh), hồi đầu tháng 3.

Với chấn thương vừa nêu, Nguyễn Phú Nguyên đã phải rời xa sân cỏ hơn 3 tháng trời. Trước khi phải "ngồi chơi xơi nước", Nguyễn Phú Nguyên cũng đã được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sử dụng trong chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An ở vòng 3 giai đoạn 1 V.League 2023.

Dù không phải là một "sao số", nhưng Nguyễn Phú Nguyên lại là cầu thủ đa năng khi có thể chơi được nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ cánh phải, Nguyễn Phú Nguyên còn đảm nhiệm được vị trí tiền vệ cánh trái và tiền vệ trung tâm.

Nguyễn Phú Nguyên (số 22) đã tập luyện bình thường. Ảnh: FBNV

Rõ ràng, việc vắng một cầu thủ như Nguyễn Phú Nguyên đã khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm gặp nhiều khó khăn trong vấn đề sử dụng nhân sự. Bởi so với mùa giải năm ngoái, Hải Phòng của hiện tại không được đánh giá cao về chất lượng cũng như chiều sâu đội hình.

Với việc phải rời xa sân cỏ trong một thời gian khá dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác bóng, phong độ của Nguyễn Phú Nguyên. Và muốn cạnh tranh được vị trí với các đồng đội, cầu thủ mang áo số 22 phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bằng không, Nguyễn Phú Nguyên sẽ phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Theo tiết lộ của Nguyễn Phú Nguyên, bản hợp đồng giữa anh và Hải Phòng sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2023. Mong muốn của tiền vệ 28 tuổi là được tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Lạch Tray. Hiện Nguyễn Phú Nguyên đang có mùa giải thứ 3 liên tiếp khoác áo Hải Phòng (2021 - 2023)./.