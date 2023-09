Danh sách chính thức của Đội tuyển U23 Việt Nam: Tin tốt cho Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đầu tiên trong danh sách này là thủ thành Nguyễn Văn Việt. Sau khi tham dự giải U23 Đông Nam Á mà không được ra sân thì đây sẽ là cơ hội lớn cho thủ thành sinh năm 2002 này. Đặc biệt khi anh chính là thủ môn được đánh giá cao nhất trong số 3 thủ môn tại vòng loại giải U23 châu Á năm nay của đội tuyển U23 Việt Nam.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt đã có những tiến bộ vượt bậc ở mùa giải vừa qua. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Những trận đấu so tài tại cấp độ đội tuyển (dù là đội tuyển trẻ) cũng sẽ là kinh nghiệm quý báu cho Nguyễn Văn Việt. Nhất là khi mùa giải 2023 -2024, vị trí thủ môn của đội bóng xứ Nghệ sẽ phải trông cậy vào tài năng của thủ thành 21 tuổi này. Việc chứng tỏ được năng lực ở trong các trận đấu vòng loại sắp tới sẽ là bàn đạp cho thủ thành của Sông Lam Nghệ An cạnh tranh một vị trí chính thức của U23 Việt Nam trong tương lai.

Một thủ môn khác của Sông Lam Nghệ An cũng được góp mặt trong danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á là thủ thành Cao Văn Bình. Đây là một cái tên đã quá quen thuộc với các đội tuyển trẻ của Việt Nam trong thời gian qua. Rõ ràng những người làm chuyên môn của VFF đang xem Cao Văn Bình là "một của để dành" và sẵn sàng tạo các điều kiện tốt nhất để cho thủ môn 18 tuổi này nâng cao kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu.

Thủ thành Cao Văn Bình là một cái tên quen thuộc của các đội tuyển trẻ Việt Nam. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng.

Nếu thủ thành quê Diễn Châu này thể hiện tốt trong các đợt tập trung này của U23 Việt Nam thì rất có thể Cao Văn Bình sẽ được đăng ký cho đội 1 của Sông Lam Nghệ An thi đấu tại mùa giải 2023 -2024. Nhất là, khi đội bóng xứ Nghệ vừa chia tay thủ môn Nguyễn Văn Hoàng ở cuối mùa giải vừa qua.

Ngoài hai thủ thành nêu trên, cái tên còn lại của Sông Lam Nghệ An có mặt trong danh sách này là hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường. Hậu vệ sinh năm 2003 này đã dính chấn thương và phải vắng mặt tại các trận đấu của Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn 2 V.League 2023. Do đó, những trận đấu tại vòng loại U23 châu Á sắp tới là cơ hội để cho Hồ Văn Cường tìm lại cảm giác bóng.

Hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường vừa trở lại sau quãng thời gian dài bị chấn thương. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng.

Mặt khác, ở đội tuyển U23 Việt Nam, Hồ Văn Cường thường được thi đấu như một tiền vệ cánh phải. Và đó sẽ là một gợi ý quan trọng cho huấn luyện viên Phan Như Thuật cho bài toán thay thế tiền vệ Trần Đình Tiến, người vừa chia tay Sông Lam Nghệ An để gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, với việc vừa trở lại sau chấn thương, Hồ Văn Cường cũng sẽ mang đến những nỗi lo cho ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ.

Ở chiều ngược lại, cái tên bị loại đáng chú ý nhất trong danh sách rút gọn của U23 Việt Nam chính là vua phá lưới giải U23 Đông Nam Á - Đinh Xuân Tiến. Tuy vậy, đây sẽ là một điều mang lại nhiều niềm vui cho Sông Lam Nghệ An. Bởi lẽ, tiền vệ Đinh Xuân Tiến đã cày ải khá nhiều tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua.

Tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến sẽ là một trụ cột của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải tới. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đặc biệt khi, ở mùa giải vừa qua, Đinh Xuân Tiến đã phải mất một khoảng thời gian dài để tìm lại phong độ sau chấn thương. Chỉ đến những vòng đấu cuối cùng tại V.League 2023 thì tiền vệ 20 tuổi này mới có thể thi đấu sung sức nhất. Với việc Sông Lam Nghệ An đã phải chia tay khá nhiều trụ cột thì Đinh Xuân Tiến sẽ là một trong những nhân tố quan trọng của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải mới. Do đó, việc không tham gia vòng loại U23 châu Á sắp tới cũng sẽ là cơ hội quý giá cho tiền vệ gốc Nam Đàn này nghỉ ngơi và hồi phục thể lực để sẵn sàng cho mùa giải 2023-2024.

Điều tương tự cũng xảy ra với Trần Nam Hải, người cũng đã được thi đấu khá nhiều tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Sự tiến bộ của Trần Nam Hải ở vị trí trung vệ sẽ là một tín hiệu vui cho Sông Lam Nghệ An sau sự ra đi của Đội trưởng Quế Ngọc Hải. Và nếu không có những bất ngờ quá lớn thì cầu thủ trẻ 18 tuổi này sẽ là một trong các trụ cột của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải sắp tới. Do đó, với việc không tham gia vòng loại U23 châu Á sắp tới sẽ giúp cho Trần Nam Hải được nghỉ ngơi để có những sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.

Cầu thủ trẻ Trần Nam Hải cũng đã được thi đấu khá nhiều tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Mùa giải 2023 -2024 đang cận kề và sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An trong các đợt tập trung vừa qua sẽ là sự bổ sung quý giá cho huấn luyện viên Phan Như Thuật trong bối cảnh bị chảy máu lực lượng. Hy vọng rằng, những cầu thủ trẻ này sẽ tiếp tục có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian tới để giúp cho đội bóng xứ Nghệ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.