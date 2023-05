Đoàn công tác Châu Âu sẽ kiểm tra việc đánh bắt hải sản trái phép tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau khi uống rượu và chơi cầu lông, Hùng nhớ lại việc trước đó từng bị anh C. đánh vào trán mình nên đã xảy ra mâu thuẫn. Bất thình lình Hùng cầm búa đánh vào đầu bạn gây vỡ lún xương hộp sọ.

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe tất cả trẻ mầm non bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương đã ổn định, hồi phục và được xuất viện trở về nhà.

(Baonghean.vn) - Việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành 2 luật là Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cấp thiết, nhằm điều chỉnh chuyên sâu các nội dung, tạo ra một hành lang pháp lý đủ mạnh để có thể giải quyết những vấn đề cấp bách thực tiễn đang đặt ra.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13589 ngày 10-5-2023

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đánh giá tình hình quản lý sử dụng dự toán nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và tình hình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Giám mục Nguyễn Anh Tuấn nhân dịp được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 10/5, tại thành phố Vinh, Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII đã tổ chức buổi họp mặt các Trưởng đoàn tham gia.

(Baonghean.vn)- Sáng 10/5, đoàn công tác Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho toàn bộ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định truy tìm 2 đối tượng nghi vấn gây án trong vụ giết người xảy ra ngày 8/5/2023 tại huyện Hưng Nguyên.

(Baonghean.vn) - Rạng sáng ngày 10/5, bác sĩ Phạm Ngọc Quy – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An thông tin, số trẻ bị ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương là 76 cháu.