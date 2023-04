Đội bóng của HLV Quốc Vượng mất oan bàn thắng vì trọng tài?; ĐT nữ Việt Nam giao hữu với chủ nhà World Cup 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - CLB Hòa Bình, đội bóng của cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhận trận thua đáng tiếc 0-1 trước PVF CAND ở trận khai màn giải Hạng Nhất QG 2023; ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đồng chủ nhà giải đấu lớn nhất hành tinh. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đội bóng của HLV Quốc Vượng mất oan bàn thắng vì trọng tài?

CLB Hòa Bình, đội bóng của cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nhận trận thua đáng tiếc 0-1 trước PVF CAND ở trận khai màn giải Hạng Nhất QG 2023.

“Trọng tài có lẽ đã bỏ qua bàn thắng hợp lệ của Hòa Bình trong hiệp 1. Đó là tình huống cầu thủ của tôi ghi bàn trong tư thế không việt vị”, HLV Lê Quốc Vượng chia sẻ với Bongdaplus sau trận thua 0-1 trước PVF CAND chiều ngày 6/4. Tình huống gây tranh cãi của trận đấu trên sân Hòa Bình diễn ra ở phút 33. Hậu vệ Hữu Tuấn có pha sút cực mạnh bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi đập xà ngang của khung thành thủ môn Phí Minh Long. Sau khi bóng văng ra, hai cầu thủ của Hòa Bình là Trung Đạo, Quốc Đạt cùng băng vào đệm bóng. Trọng tài biên Phạm Văn Thịnh căng cờ báo việt vị, không công nhận bàn thắng cho Hòa Bình.

ĐT nữ Việt Nam giao hữu với chủ nhà World Cup 2023

Trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đồng chủ nhà giải đấu lớn nhất hành tinh là ĐT nữ New Zealand.

Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 10/7 tới tại New Zealand. Đây sẽ là trận giao hữu cuối cùng của ĐT nữ New Zealand cũng như ĐT nữ Việt Nam trước khi tham dự World Cup nữ 2023. HLV trưởng của ĐT nữ New Zealand Jitka Klimková cho biết: “Chúng tôi muốn tham dự VCK bóng đá nữ thế giới với thể trạng tốt nhất có thể, vì vậy việc đối đầu một đội tuyển như Việt Nam ngay trước khi giải đấu bắt đầu sẽ mang đến sự kết hợp trong việc đối chiếu các đối thủ cho chúng tôi trong giai đoạn xây dựng chiến dịch này”.

FA trừng phạt MU

MU đã bị LĐBĐ Anh (FA) phạt sau khi chấp nhận cáo buộc liên quan đến một sự cố trong trận thắng Fulham ở tứ kết FA Cup vào tháng trước.

Sự nóng nảy bùng lên trong khoảng 40 giây ngắn ngủi, với Willian, Alexander Mitrovic và HLV Marco Silva của Fulham đều bị đuổi khỏi sân sau khi phản đối quyết định mà Man United được hưởng phạt đền. Không ai trong số các cầu thủ của HLV Erik ten Hag ban đầu bị trừng phạt vì hành vi của họ, nhưng CLB đã bị buộc tội vài ngày sau đó vì cách họ kháng cáo một quả phạt đền bằng cách vây quanh trọng tài Kavanagh.

Argentina dẫn đầu BXH FIFA sau 6 năm, Đức "lạc trôi" quá xa

Nhà vô địch thế giới Argentina đã truất ngôi Brazil và trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA trong công bố được đưa ra hôm thứ Năm sau 6 năm vắng bóng. Trong khi đó, cựu vương Đức rơi xuống tận vị trí thứ 14.