(Baonghean.vn) -Một tàu đánh cá của ngư dân Nghệ An khi đang khai thác thủy, hải sản trên biển đã bị nước tràn vào gây chìm, rất may các thuyền viên trên phương tiện bị nạn đã được tàu kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.