Giá vàng hôm nay 9/1: Tiếp đà tăng mạnh, tiến tới đỉnh 1.900 USD/ounce

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giá vàng tuần mới tiếp tục tăng cao, tiến sát mức 1.900 USD/ounce, mức cao nhất trong 6 tháng và triển vọng sẽ còn tăng hơn sau hàng loạt tín hiệu kinh tế khả quan.

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 9/1, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h24' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h16' như sau:

Kết thúc phiên giao dịch 7/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,27 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tỷ giá trung tâm ngày 7/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.605 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại giao dịch quanh mốc 23.280 đồng/USD (mua vào) và 23.630 đồng/USD (bán ra).

Tỷ giá trung tâm ngày 9/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.605 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (9/1) được giao dịch quanh mốc 23.290 đồng/USD (mua vào) và 23.640 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h41' hôm nay (ngày 9/1, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.877,8 USD/ounce, tăng 12,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.881,7 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 9/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 53,52 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch ở mức 1.865,7 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn giao dịch ở mức 1.866,7 USD/ounce.

Mới đây, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ cho thấy, tốc độ tăng trưởng việc làm trong tháng 12/2022 đang chậm lại, bên cạnh áp lực tiền lương cũng giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy, lạm phát của Mỹ đang hạ nhiệt. Thu nhập trung bình tháng 12/2022 tăng lên 4,6%.

Nhìn chung, nền kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi, điều đó khiến giá vàng được đẩy lên mức giá cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Trong tuần qua, giá vàng ghi nhận mức tăng ở mức 2,4%, tiến sát mức 1.900 USD/ounce.

Nhà kinh tế cấp cao Andrew Grantham của CIBC Capital Markets cho biết, tăng trưởng GDP trong quý IV/2022 của Mỹ tốt hơn nhiều so với dự kiến. Nhưng theo báo của Viện quản lý kinh tế ISM cho thấy, chỉ số dịch vụ sụt giảm làm dấy lên lo ngại rằng, nền kinh tế Mỹ đang mất đà tăng trưởng, có thể bắt đầu trong năm 2023.

Trong tháng 12/2022, vàng chứng kiến chuỗi nhiều tuần tăng liên tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu tiếp theo của vàng là cần phải vượt qua mức giá 1896,50 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo Công cụ FedWatch của CME, 74% thị trường đang định hình về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm vào kỳ điều chỉnh tiếp theo, thấp hơn đối với 50 điểm phần trăm trong kỳ điều chỉnh trước.

Nhà phân tích Barbara Lambrecht của Commerzbank cho biết, giá vàng tiếp tục được định giá lên một mức cao tiếp theo phụ thuộc hoàn toàn vào động thái tăng lãi suất của Fed sắp tới.