Giá vé máy bay dịp 2/9 tăng cao; Giá vàng xuất hiện nhiều cơ hội hồi phục

Giá vé máy bay dịp 2/9 tăng cao

Hơn một tháng nữa mới tới dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 nhưng giá vé máy bay các chặng nội địa đã bị đẩy lên cao. Trong đó, giá vé máy bay từ các thành phố lớn đến các điểm du lịch dịp cao gấp 2-3 lần ngày thường.

Nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh 2/9 tăng cao đã đẩy giá vé máy bay từ các thành phố lớn đến các điểm du lịch lên cao gấp 2-3 lần so với ngày bình thường. Chặng Hà Nội - Phú Quốc, đi ngày 1-2/9, giá vé của Vietnam Airlines từ 3 triệu đồng/chiều trở lên. Cùng hãng này, nếu đi hoặc về sớm hơn 2-3 ngày trước lễ, giá vé chỉ từ 1-1,5 triệu đồng/chiều.

Hành khách thông qua cảng hàng không Vinh. Ảnh: Việt Phương

Cùng điểm đến Phú Quốc, nhưng đi từ TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines từ xấp xỉ 1,7 triệu đồng trở lên, còn Vietjet giá từ 1,4 triệu đồng/chiều trở lên, trong khi ngày thường giá vé chỉ từ 600 nghìn đồng/chiều.

Với các chặng bay khác từ Hà Nội đi các điểm du lịch như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng... trong dịp Quốc khánh, giá vé máy bay thấp nhất cũng từ 1,5-2 triệu đồng/chiều trở lên, mức giá này cũng gấp đôi ngày bình thường.

Tương tự với các đường bay từ TP.HCM đi Huế, Đà Nẵng, Nha Trang... giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh cũng từ 1,1 triệu đồng/chiều trở lên, trong khi ngày bình thường chỉ khoảng 700.000 đồng/chiều.

Giá vàng xuất hiện nhiều cơ hội hồi phục

Giá vàng trong nước tăng nhẹ tại hai miền Bắc và miền Nam. Giá vàng thế giới tăng nhẹ không đáng kể.

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng/lượng mua vào và 67,25 triệu đồng/lượng bán ra.

Hôm nay vàng tăng nhẹ sau một tuần biến động.



Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,70 – 67,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,65 - 67,23 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (28/7) đứng ở mức 1.959 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 được giao dịch lần cuối ở mức 1.955 USD/oz.

Thị trường vàng có sự biến động từ việc công bố các chỉ số mới đây của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 chỉ tăng 0,2%, thấp hơn so với mức tăng 0,3% của tháng 5. Chỉ số lạm phát của Mỹ trong tháng 6 cũng chỉ tăng 4,1%, giảm mạnh so với mức tăng 4,6% của tháng 5, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, mức lạm phát vẫn đang ở mức cao, hơn gấp đôi mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong khi đó, lạm phát chung trong 12 tháng qua của Mỹ tăng 3,0%.

Giá lúa Hè thu liên tục tăng

Giá lúa gạo hôm nay ngày 31/7/2023 tại thị trường trong nước neo cao sau nhiều phiên điều chỉnh tăng. Dự báo giá lúa gạo nội địa và xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng.

Theo đó, tại kho An Giang, hiện nay tất cả các loại lúa tươi đều tăng từ 100-200 đồng/kg so với tuần trước đó. Với lúa nếp, nếp Long An (tươi) ở mức 6.300 - 6.600 đồng/kg; nếp An Giang (tươi) 6.000 - 6.300 đồng/kg; nếp Long An (khô) có giá 7.700 - 7.900 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm đi ngang. Theo đó, gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 10.700 - 10.850 đồng/kg. Gạo thành phẩm ở mức 12.400 - 12.500 đồng/kg.

Theo các thương lái, lượng gạo hôm nay vẫn về ít, giá gạo các loại tăng nhẹ. Thị trường lúa Hè thu sôi động, giá tiếp tục tăng. Nhu cầu tiêu thụ lúa từ các doanh nghiệp nhiều.

Thời điểm này người dân ở các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch cuối vụ lúa hè thu năm 2023. Người dân đang rất phấn khởi khi lúa được mùa, được giá. So với cùng kỳ năm trước giá lúa đã tăng tới 1.000 đồng/kg, đã khiến cho nhiều hộ dân vui mừng khi gỡ gạc lại vụ hè thu năm trước.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt duy trì ổn định. Cụ thể, gạo 5% tấm giao dịch ở mức 558 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 538 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2011.

Mới đây, cả UAE và Nga gần đây đều thông báo ngừng bán gạo ra nước ngoài, chỉ một tuần sau lệnh cấm tương tự từ Ấn Độ. Lệnh cấm này có thể gây sức ép lên giá toàn cầu trong bối cảnh các nước lo ngại El Nino phá hủy mùa màng. Giá nhiều loại ngũ cốc lớn khác cũng đang tăng vọt do căng thẳng Nga – Ukraine. Ấn Độ hiện còn hạn chế xuất khẩu lúa mỳ và đường.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ được hưởng lợi về giá khi các quốc gia liên tục đưa ra lệnh cấm xuất khẩu gạo.

Giá tiêu đón tín hiệu tích cực

Giá tiêu hôm nay ngày 31/7/2023 tại thị trường trong nước duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên được thương lái thu mua quanh mốc 67.000 – 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay cũng không có biến động. Hiện giá tiêu tại khu vực này đang được thu mua quanh mốc từ 69.000 – 70.500 đồng/kg.

Theo đó, tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 69.000 đồng/kg. Giá tiêu Bình Phước ở mức 69.500 đồng/kg. Giá tiêu Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có giá cao nhất và hôm nay được thương lái thu mua ở mức 70.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng. Thị trường tiêu nội địa giao dịch ổn định.Trong tuần qua, giá tiêu trong nước điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại khu vực Đông Nam bộ.