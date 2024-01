Hội Phụ nữ Nghệ An phát động Cuộc thi 'Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức cuộc thi nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương và chủ đề năm 2024 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội", thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động hội” của Hội Phụ nữ Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027.

Cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh và cấp huyện tham gia lễ phát động Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội”. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 10/1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội”.

Đây là cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức; đồng thời, cụ thể hóa chủ đề năm 2024 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội" và thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động hội” của Hội Phụ nữ Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027; thúc đẩy chủ trương chuyển đổi số của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An phát động Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội”. Ảnh: Mai Hoa

Việc tổ chức cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ hội các cấp và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt.

Đồng thời, thông qua cuộc thi để thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo, tìm tòi và nhân rộng, lan tỏa các mô hình, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, cải tiến trong nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh và các huyện tham dự lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm tất cả cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh; sản phẩm tham gia dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tập thể. Thời gian diễn ra cuộc thi, từ ngày 5/1/2024 đến ngày 18/5/2024.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh tham gia lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Tác phẩm tham dự cuộc thi là sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên.

Cụ thể là việc ứng dụng các phần mềm, công cụ kỹ thuật số, nền tảng số... để thiết kế các nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt tại chi hội, tổ phụ nữ.

Cán bộ hội phụ nữ các huyện và đơn vị lực lượng vũ trang tham gia lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Mai Hoa

Các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng trong tổ chức sinh hoạt chi hội, tổ hội theo hình thức sinh hoạt chuyên đề, với các chủ đề sinh hoạt thuộc nhiệm vụ công tác hội như: phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động giáo dục truyền thống; các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em...

Đồng chí Nguyễn Thị Trang Hòa - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Vinh phát biểu hưởng ứng cuộc thi. Ảnh: Mai Hoa

Cuộc thi được tổ chức theo 2 hình thức, gồm: ở cấp tỉnh sẽ tiếp nhận, tiến hành chấm sơ khảo, lựa chọn các sản phẩm gửi Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; cấp Trung ương sẽ tiến hành chấm điểm, bình chọn, trao giải ở cấp toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài lễ phát động ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành, thị xã và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi phù hợp với điều kiện, thực tế của địa phương, đơn vị.