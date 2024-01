Để phụ nữ cống hiến, hưởng thụ đúng năng lực

(Baonghean.vn) - Để đảm bảo an ninh biên giới dịp Tết Dương lịch 2024, trong 2 ngày 28 và 29/12/2023, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với dân quân địa phương tổ chức tuần tra, bảo vệ an ninh khu vực biên giới Việt Nam - Lào.