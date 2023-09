Hơn 1.530 trường học ở Nghệ An tưng bừng khai giảng năm học mới 2023 - 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cùng với cả nước, sáng nay, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Nghĩa Đàn:

Trong năm học 2022 - 2023, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả các phòng, ban, ngành cấp huyện, sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các em học sinh, ngành giáo dục huyện Nghĩa Đàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 32,6% là trên chuẩn.

Trong năm, có 4 giáo viên đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 245 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 18 giáo viên đạt giải trong nhiều cuộc thi đoàn đội. Chất lượng dạy học ngày càng chuyển biến ở cả chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn. Tỷ lệ học sinh đạt THCS,THPT trên 99%; có 40 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 298 em đạt học sinh giỏi cấp huyện và 1 học sinh tiểu học đạt Huy chương Đồng cấp Quốc gia cuộc thi IOE.

Trao quà tiếp sức đến trường tại Lễ khai giảng năm học mới ở Trường mầm non Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đạt điểm trung bình 17,60 và kỳ thi tốt nghiệp THPT có em Cao Duy Thông (Trường THPT Cờ Đỏ) đạt thành tích cao nhất tỉnh với 56,65 điểm và nhiều giải thưởng cấp tỉnh khác.

Trong năm học đã công nhận lần đầu 3 trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận lại 6 trường nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 54/64 trường. Huyện Nghĩa Đàn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đạt mức độ 3. Đã khởi công xây dựng mới 40 phòng học cùng các hạng mục sân chơi, tường rào, nhà xe, công trình vệ sinh…với kinh phí trên 30 tỷ đồng.

Nhân dịp này, huyện Nghĩa Đàn và các tổ chức đoàn thể cũng đã trao hàng trăm suất quà “Tiếp bước cho em đến trường”, cho học sinh nghèo vượt khó để động viên các em trong năm học mới.

Minh Thái

Kỳ Sơn:

Cùng với học sinh cả nước, sáng 05/9, 25 nghìn học sinh của huyện Kỳ Sơn từ bậc Mầm non đến THCS đã nô nức đến trường dự Lễ Khai giảng.

Năm học 2022-2023 huyện Kỳ Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống giáo dục toàn huyện có 71 trường học, 01 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 01 trường THPT với 1.046 nhóm, lớp và 24.187 học sinh, đạt tỷ lệ huy động 96,9%.

Lễ đón học sinh đầu cấp tại Trường PTDTBT THCS Huồi Tụ. Ảnh: Đào Thọ

Bước vào năm học mới 2023-2024, ngành giáo dục Kỳ Sơn xác định rõ mục tiêu: Phát huy kết quả năm học trước, tiếp tục giữ ổn định để phát triển bền vững; phát triển qũy môi trường, lớp hợp lý, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Nhân dịp Khai giảng năm học mới, chính quyền các cấp và các tổ chức cũng đã trao tặng nhiều phần quà có giá trị cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các em vững bước hơn trên con đường tới trường.

Đào Thọ

Con Cuông:

40 trường học của 4 bậc học ở huyện Con Cuông đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 vào sáng 5/9 theo tinh thần nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo vui tươi, ý nghĩa, thực sự là ngày hội của các em học sinh, thầy cô giáo.

Năm học mới này, huyện Con Cuông có gần 1.180 giáo viên và trên 17.000 học sinh ở 4 bậc học, trong đó có 1.341 em vào lớp 1. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện Con Cuông đã tổ chức 13 đoàn đi chúc mừng, tặng quà các giáo viên, học sinh tại các trường học.

Năm học mới này, huyện Con Cuông có gần 1.180 giáo viên và trên 17.000 học sinh ở 4 bậc học. Ảnh: Bá Hậu

Thời gian qua, huyện đã đầu tư 150 tỷ đồng xây mới hàng chục phòng học, hàng trăm bộ bàn ghế và tu sửa hệ thống trường lớp, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Đội ngũ quản lý, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học.

Dịp này các cấp,ngành, xã, đoàn thể, tổ chức hội ở các địa phương cũng như các doanh nghiệp đã trao tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bá Hậu

Quỳ Hợp:

Năm học này, huyện Quỳ Hợp phấn đấu ổn định mạng lưới trường lớp với 65 trường học, 01 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 01 nhóm trẻ độc lập. Bao gồm 24 trường mầm non; 22 trường tiểu học; 16 trường THCS, 03 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với tổng số mầm non 1.012 nhóm, lớp, trong đó mầm non 52 nhóm trẻ; 201 lớp mẫu giáo. Tiểu học 419 lớp, 12.633 học sinh. THCS 236 lớp, 8.947 học sinh. THPT 96 lớp, 4.024 học sinh. Trung tâm giáo dục thường xuyên 8 lớp với 326 học sinh. Tổng số học sinh toàn huyện là 33.154 em.

Toàn cảnh Lễ khai giảng tại Trường THPT Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Hường

Năm học 2023 - 2024, huyện Quỳ Hợp tiếp tục huy động 100% số trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo. Huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt tỉ lệ 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt tỉ lệ 100%. Tuyển mới học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT và giáo dục thường xuyên đạt từ 80% trở lên; Tỷ lệ tốt nghiệp các cấp số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 99.5% trở lên. Số học sinh lớp 9 tốt nghiệp 98% trở lên. Số học sinh THPT tốt nghiệp không thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh.

Cũng dịp năm học mới này đã có hàng nghìn suất quà, nhiều chiếc xe đạp của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ trao tặng nhằm tiếp sức các em đến trường.

Thu Hường

Đô Lương:

Năm học này, Đô Lương có hơn 53.000 học sinh của cả 4 cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT.

Trong đó, khối Mầm non có khoảng 14.000 em, Tiểu học 19.700 em, THCS 13.000 em, THPT 6.300 em, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có 997 em.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Đô Lương đã trao 495 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thúy Hằng

Năm học 2022 - 2023 huyện Đô Lương có 4 trường học được công nhận mới đạt chuẩn Quốc gia, mức độ 1 có Trường THPT Đô Lương 2, mức độ 2 có các trường mầm non Thịnh Sơn, tiểu học Lam Sơn và tiểu học Đà Sơn. Trong thời gian qua, toàn huyện đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây mới và tu sửa hệ thống trường lớp, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.

Chào mừng Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương cũng đã chia thành 7 đoàn đến dự, chúc mừng học sinh, thầy, cô giáo các trường trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức trao 495 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất 500.000 đồng. Tổng số tiền được trao đợt này là gần 250 triệu đồng. Ngoài ra, UBND các xã và các tổ chức đoàn thể cũng đã tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh nghèo, học sinh khó khăn.

Thuý Hằng