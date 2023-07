Khởi tố đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng với số tiền gần 500 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Từ ngày 3-5/7, tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đã diễn ra Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2023 giữa Công an tỉnh Nghệ An với công an các tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào).