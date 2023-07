Không chỉ làm tăng hương vị của món ăn, đây mới là công dụng của lá chanh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tổng quan về lá chanh

Lá chanh có mùi thơm dễ chịu, làm tăng thêm hương vị đặc biệt cho nhiều món ăn. Thông thường, lá chanh thường được sử dụng trong món súp, cà ri, món xào, cũng như trong một số đồ uống và món tráng miệng. Chúng được dùng dưới dạng lá tươi hoặc khô, nhưng lá tươi thường có hương vị nồng hơn.

Ngoài ra, lá chanh còn được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Bởi trong lá chanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng chống viêm, phòng các bệnh mãn tính, bảo vệ sức khỏe tiêu hóa, quản lý bệnh tiểu đường…

Lá chanh chứa thuộc tính chống oxy hóa

Những công dụng của lá chanh đối với sức khỏe

Lá chanh rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do và stress oxy hóa thông qua một số cơ chế:

Hợp chất thiên nhiên

Lá chanh chứa nhiều hợp chất tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa, chẳng hạn như flavonoid, axit phenolic và terpenoid. Các hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do bằng cách tăng các điện tử, giúp ổn định các gốc tự do và ngăn chúng gây thêm tổn thương tế bào.

Tác dụng hiệp đồng

Các hợp chất chống oxy hóa khác nhau được tìm thấy trong lá chanh có thể hoạt động hiệp đồng, nâng cao hiệu quả tổng thể của chúng trong việc trung hòa các gốc tự do. Sức mạnh tổng hợp này cho phép lá chanh cung cấp sự bảo vệ toàn diện hơn chống lại stress oxy hóa.

Lá chanh có tác dụng chống viêm.

Giảm viêm

Các đặc tính chống oxy hóa của lá chanh, kết hợp với tác dụng chống viêm của chúng giúp giảm viêm trong cơ thể, làm giảm các triệu chứng liên quan đến các tình trạng viêm khác nhau và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Phòng các bệnh mãn tính

Căng thẳng oxy hóa có liên quan đến sự phát triển của nhiều bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim mạch, tiểu đường và các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer. Bằng cách vô hiệu hóa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa, các chất chống oxy hóa trong lá chanh có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các tình trạng này.

Lá chanh có thể giúp giảm viêm thông qua một số cơ chế, mang lại lợi ích tiềm năng cho những người đối phó với các tình trạng như vậy:

Lá chanh có chứa nhiều hợp chất thiên nhiên

Lá chanh có chứa các hợp chất, chẳng hạn như flavonoid và các chất hóa học thực vật khác, đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Các hợp chất này có thể giúp ức chế sản xuất các hóa chất gây viêm, như prostaglandin và cytokine, đồng thời ngăn chặn hoạt động của các enzym liên quan đến phản ứng viêm, chẳng hạn như cyclooxygenase và lipoxygenase.

Thuộc tính chống oxy hóa

Như đã đề cập, lá chanh rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp trung hòa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa.

Căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, cái này thường làm trầm trọng thêm cái kia. Bằng cách giảm stress oxy hóa, các chất chống oxy hóa trong lá chanh có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Công dụng của lá chanh trong từng bệnh cụ thể

Lá chanh hỗ trợ chữa viêm khớp

Viêm khớp, chẳng hạn như viêm khớp dạng thấp, liên quan đến tình trạng viêm khớp mãn tính có thể dẫn đến đau, cứng khớp và giảm khả năng vận động. Bằng cách giúp giảm viêm, lá chanh có thể giúp giảm bớt một số triệu chứng này và cải thiện chức năng chung của khớp.

Bệnh hen suyễn

Hen suyễn là một tình trạng hô hấp đặc trưng bởi tình trạng viêm và co thắt đường thở, dẫn đến khó thở, thở khò khè và ho. Các đặc tính chống viêm của lá chanh có thể giúp giảm viêm đường thở và giúp giảm đau cho những người mắc bệnh hen suyễn.

Lá chanh cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Sản xuất các enzim tiêu hóa

Lá chanh có chứa các hợp chất có thể kích thích sản xuất các enzym tiêu hóa trong cơ thể. Các enzym này giúp phân hủy thức ăn, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Bằng cách thúc đẩy sản xuất các enzym này, lá chanh có thể hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả.

Giảm đầy hơi và đầy hơi

Đầy hơi là kết quả của quá trình lên men của thức ăn khó tiêu trong ruột, gây khó chịu và đau đớn.

Lá chanh có đặc tính tống hơi, có nghĩa là chúng có thể giúp giảm khí và đầy hơi bằng cách thúc đẩy quá trình trục xuất khí và cải thiện chức năng tổng thể của đường ruột.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Một hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng là điều cần thiết cho sức khỏe tiêu hóa tổng thể, vì nó hỗ trợ phân hủy thức ăn, tổng hợp vitamin và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Lá chanh cũng có đặc tính kháng khuẩn có thể giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn đường ruột.

Lá chanh giúp tăng cường miễn dịch

Lá chanh có thể góp phần tăng cường chức năng miễn dịch thông qua một số cơ chế.

Đặc tính chống oxy hóa

Lá chanh rất giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, axit phenolic và terpenoid. Các hợp chất này có thể giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch bằng cách trung hòa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa, vốn có thể làm suy yếu chức năng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.

Hoạt tính kháng khuẩn

Lá chanh chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn có thể giúp ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, virus và nấm. Hoạt động kháng khuẩn này có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống lại mầm bệnh có hại, giúp ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng.

Hàm lượng vitamin C

Lá chanh cũng chứa một lượng nhỏ vitamin C, một chất dinh dưỡng cần thiết cho chức năng miễn dịch. Vitamin C hỗ trợ sản xuất và hoạt động của các tế bào bạch cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Ngoài ra, nó hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo vệ hệ thống miễn dịch chống lại tác hại từ các gốc tự do.

Lá chanh giúp giảm căng thẳng

Hương thơm của lá chanh góp phần giảm căng thẳng và thúc đẩy thư giãn. Hít mùi thơm của lá chanh có thể giúp kích thích hệ thống khứu giác, được kết nối trực tiếp với hệ thống viền của não. Mùi hương của lá chanh có thể giúp kích hoạt giải phóng các hóa chất tạo cảm giác dễ chịu như serotonin và endorphin, có thể làm giảm mức độ căng thẳng và lo lắng.

Lá chanh giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng

Lá chanh có thể góp phần cải thiện sức khỏe răng miệng và giúp giảm hôi miệng thông qua đặc tính kháng khuẩn của nó.

Lá chanh có chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, có thể giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và các vi sinh vật khác trong miệng. Bằng cách giảm số lượng vi khuẩn có hại, lá chanh có thể giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám, sâu răng và bệnh nướu răng.

Bạn có thể nhai lá chanh tươi hoặc sử dụng chúng như một loại nước súc miệng có thể giúp che giấu mùi khó chịu và mang lại cho miệng cảm giác tươi mát và sạch sẽ.

Ngoài ra, nhai lá chanh có thể kích thích sản xuất nước bọt, điều cần thiết để duy trì môi trường miệng khỏe mạnh. Nước bọt giúp rửa sạch các mảnh vụn thức ăn và vi khuẩn, trung hòa axit ăn mòn men răng và hỗ trợ tái khoáng hóa răng.

Để sử dụng lá chanh cho sức khỏe răng miệng, bạn chỉ cần nhai một chiếc lá tươi trong vài phút, nhớ nhổ ra sau đó vì nó có thể khá dai và xơ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chuẩn bị nước súc miệng bằng lá chanh bằng cách ngâm một vài lá chanh tươi hoặc khô trong nước nóng trong khoảng 10 phút, để nước nguội, sau đó sử dụng như một loại nước súc miệng tự nhiên.

Lá chanh giúp bảo vệ sức khỏe làn da

Bởi vì lá chanh rất giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, axit phenolic và terpenoid. Các hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa gây tổn thương da, lão hóa sớm và các vấn đề về da khác nhau.

Bằng cách bảo vệ các tế bào da khỏi tác hại của quá trình oxy hóa, các chất chống oxy hóa trong lá chanh có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn, vết chân chim và đốm đồi mồi, mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Để kết hợp lá chanh vào quy trình chăm sóc da, bạn có thể tạo ra hỗn hợp lá chanh bằng cách ngâm lá chanh tươi hoặc khô trong nước nóng, sau đó để chất lỏng nguội trước khi thoa lên da thông qua một miếng vải hoặc miếng bông sạch.

Bạn cũng có thể tìm các sản phẩm chăm sóc da có chiết xuất từ lá chanh hoặc tinh dầu, có thể mang lại lợi ích tương tự.

Lá chanh giúp điều hòa lượng đường trong máu

Một số nghiên cứu cho thấy lá chanh có thể góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu thông qua một số cơ chế khác nhau.

Cải thiện độ nhạy insulin

Lá chanh có chứa các hợp chất, chẳng hạn như flavonoid, có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin.

Insulin là một loại hormone chịu trách nhiệm điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách cho phép glucose đi vào các tế bào của cơ thể, nơi nó được sử dụng để tạo năng lượng.

Độ nhạy insulin được cải thiện có nghĩa là cơ thể cần ít insulin hơn để xử lý cùng một lượng glucose, điều này có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định và giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường.

Làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate

Một số nghiên cứu cho thấy rằng các hợp chất trong lá chanh có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, dẫn đến lượng đường trong máu tăng dần sau bữa ăn.

Bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, lá chanh có thể giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Đặc tính chống oxy hóa và chống viêm

Những thuộc tính chống oxy hóa góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa và viêm, có thể làm giảm độ nhạy insulin và góp phần vào sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2.

Lá chanh giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch

Lá chanh có chứa các hợp chất có khả năng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch thông qua một số cơ chế:

Giảm huyết áp

Lá chanh có chứa flavonoid và các hợp chất khác có thể giúp thư giãn mạch máu và cải thiện lưu lượng máu. Bằng cách thúc đẩy quá trình giãn mạch, hoặc mở rộng mạch máu, lá chanh có thể góp phần làm giảm huyết áp.

Đặc tính chống viêm

Bằng cách giảm viêm, lá chanh có thể giúp làm chậm quá trình xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Thuộc tính chống oxy hóa

Các chất chống oxy hóa trong lá chanh, chẳng hạn như flavonoid và axit phenolic, giúp bảo vệ hệ thống tim mạch khỏi stress oxy hóa và tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Căng thẳng oxy hóa có liên quan đến sự phát triển của các bệnh tim mạch khác nhau, bao gồm xơ vữa động mạch, suy tim và đột quỵ. Bằng cách vô hiệu hóa các gốc tự do, các chất chống oxy hóa trong lá chanh có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể của tim.

Lá chanh có chứa thuộc tính kháng khuẩn

Trong lá chanh có chứa đặc tính kháng khuẩn góp phần làm giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Lá chanh chứa nhiều hợp chất tự nhiên khác nhau, chẳng hạn như flavonoid, terpenoid và alkaloid. Các hợp chất này phá vỡ thành hoặc màng tế bào, ức chế các enzym thiết yếu và can thiệp vào quá trình tổng hợp DNA hoặc protein.

Lá chanh đã được sử dụng trong các hệ thống y học cổ truyền, như một phương thuốc chữa nhiều bệnh khác nhau, bao gồm nhiễm trùng, vết thương và các vấn đề về tiêu hóa.

Kết hợp lá chanh vào chế độ ăn uống của bạn hoặc sử dụng chúng tại chỗ như một phần của thuốc đắp hoặc dầu truyền có thể mang lại một số lợi ích kháng khuẩn và giúp hỗ trợ khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Lưu ý khi sử dụng lá chanh

Mặc dù lá chanh mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe, nhưng chúng có thể không phù hợp với tất cả mọi người.

Những người bị dị ứng cam quýt, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên thận trọng trước khi ăn lá chanh.

Bạn luôn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi kết hợp lá chanh hoặc bất kỳ loại thảo mộc mới nào vào chế độ ăn uống của mình, đặc biệt nếu bạn đang có những lo ngại về sức khỏe.