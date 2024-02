Khung hình phạt đối với tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn

Tối 19/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã xử lý cá nhân đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an lên mạng xã hội Facebook gây hoang mang dư luận.