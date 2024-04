Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Chiều 16/4, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt hữu nghị Đoàn đại biểu tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga đang có chuyến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Đoàn đại biểu tỉnh Ulyanovsk do ông Kabanov Oleg Vladimirovich - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, đại diện toàn quyền của Thống đốc tỉnh Ulyanovsk trong Chính phủ Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự chương trình có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ. Cùng dự có lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, đông đảo hội viên Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành.