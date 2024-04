Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đoàn Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An dẫn đầu.

Cụm số 1 gồm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đến từ các địa phương: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.

Các địa phương cùng ký cam kết Chương trình phối hợp. Ảnh: Quốc Khánh

Các địa phương đã thống nhất Chương trình phối hợp các hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2024 với nội dung: Tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương, giữa các thành viên trong Cụm; đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng giữa các thành viên trong Cụm và đóng góp vào phong trào chung của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, mở rộng hoạt động thông tin đối ngoại, tăng cường công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, xây dựng và phát triển tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Cụm.

Các đại biểu đến từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó vì mục tiêu chung. Ảnh: Quốc Khánh

Hội nghị cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Chỉ thị mới về công tác đối ngoại nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với bạn bè quốc tế về những thành tựu của đất nước thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung và hoạt động đối ngoại nhân dân nói riêng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quốc Khánh

Các địa phương cũng thống nhất cao các biện pháp tổ chức thực hiện và cùng ký cam kết hành động năm 2024.