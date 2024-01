Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 24/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9, nhiệm kì lần thứ 5 tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, công tác đối ngoại nhân dân được triển khai đúng hướng, toàn diện và đạt nhiều kết quả. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Việt Nam và các nước có quan hệ mật thiết. Liên hiệp và các tổ chức thành viên chủ trì, đón, làm việc với trên 20 đoàn Nhà nước và các tổ chức nhân dân các nước; Tổ chức nhiều hoạt động trong việc vận động, tiếp nhận, trao học bổng, viện trợ, ủng hộ thương bệnh binh và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ với số tiền gần 1,5 tỷ đồng...

Về hoạt động Hội, trong năm 2023, Hội Hữu nghị Việt - Nga có thêm Chi hội Hữu nghị Việt - Nga huyện Diễn Châu với gần 100 hội viên; Hội Hữu nghị Việt - Lào có thêm 3 Chi hội Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào của các huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn được thành lập với 7 nghìn hội viên tham gia... Liên hiệp cũng triển khai thực hiện cải cách hành chính về chuyển đổi số...

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An chúc mừng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ghi nhận những kết quả đạt được của Liên hiệp cũng như các tổ chức thành viên năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh trong thời gian tới, tổ chức liên hiệp các tổ chức hội cần đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, đặc biệt công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Triển khai Chỉ thị 12 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Phát huy vai trò của Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, sự phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An; Khai thác các nguồn lực phục vụ cho mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; Tham mưu cho tỉnh trong thực hiện các kế hoạch công tác đối ngoại, các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa...