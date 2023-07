Liên tục bắt giữ thành công 3 đối tượng trốn truy nã

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 4 giờ ngày 28/11/2016, tại khu vực xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, phát hiện 2 con bò đang được thả rông, không có người trông coi, đối tượng Xồng Xái Giờ (SN 1981), trú tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn đã trộm 2 con bò, rồi đem đi bán cho thương lái.

Sau khi biết hành vi vi phạm pháp luật của mình bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, Xồng Xái Giờ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 9/2/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định truy nã đối với Xồng Xái Giờ về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Xồng Xái Giờ. Ảnh: Phạm Thủy

Sau khi bỏ trốn, để qua mắt lực lượng Công an, Xồng Xái Giờ đã liên tục thay đổi chỗ ở, sau đó vượt biên trái phép sang Lào. Tại đây, để tạo vỏ bọc cho mình, không bị mọi người xung quanh nghi ngờ, Xồng Xái Giờ thể hiện là một lao động chăm chỉ, làm đủ nghề như bốc vác, phụ xây… sống lay lắt qua ngày. Tuy nhiên, “lưới trời tuy thưa mà khó thoát”, mọi di biến động của Giờ không qua được tầm ngắm của Công an huyện Kỳ Sơn.

Sau khi có đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan, mới đây, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ thành công Xồng Xái Giờ khi đối tượng này đang ẩn náu tại một lán trại sâu trong rừng ở Lào. Mặc dù trong quá trình bắt giữ, Xồng Xái Giờ chống trả quyết liệt, song với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng.

Trước đó, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã bắt giữ thành công đối tượng Xồng Bá Nhìa sau 9 năm trốn truy nã. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 16/01/2014, Xồng Bá Nhìa điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, biển kiểm soát 37N1-1682 trên tuyến đường QL 7A theo hướng từ thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn đi thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương đã đâm vào xe mô tô do anh L.B.T. (SN 1996), trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Hậu quả, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, song anh T. đã tử vong sau đó.

Đối tượng Xồng Bá Nhìa. Ảnh: Trọng Tuấn

Ngày 17/9/2014, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xồng Bá Nhìa về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam. Tuy nhiên, Xồng Bá Nhìa bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 10/12/2014, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định truy nã đối với Nhìa.

Ban đầu, Xồng Bá Nhìa sống chui lủi ở các lán trại mà người dân bỏ hoang trên núi. Sau đó, Nhìa đã trốn sang Lào. Để không bị phát hiện, Xồng Bá Nhìa đã cắt đứt liên lạc với gia đình, làm nương rẫy thuê cho người dân bản địa. Với vỏ bọc là một người đàn ông ban ngày chỉ biết lầm lũi làm việc, tối về ở riết trong nhà tạm nên Nhìa không gây nghi ngờ gì cho người dân sống xung quanh. Đến khi Xồng Bá Nhìa bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ, người dân mới biết Nhìa là đối tượng bị truy nã.

Cũng trong thời gian này, một Tổ công tác khác của Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ thành công Xồng Chồng Gô khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào). Theo hồ sơ vụ án, vào cuối năm 2016, Xồng Chồng Gô đã khai thác 5 cây gỗ pơ mu (có khối lượng 12,579m3) trái phép tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Sau khi thu thập được đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xồng Chồng Gô về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, Xồng Chồng Gô đã bỏ trốn nên Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định truy nã.

Đối tượng Xồng Chồng Gô. Ảnh: Phạm Thủy

Sau khi phát hiện Xồng Chồng Gô đang lẩn trốn tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Khăm Cợt tổ chức bắt giữ thành công đối tượng này.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.