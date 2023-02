Lời cảm ơn!

(Baonghean.vn) - Chồng, cha, ông, cố chúng tôi là ông Thái Ngô Dương, sinh năm 1933, trú quán xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã từ trần vào lúc 19h5’ ngày 2/2/2023 (tức là ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão). Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An; Ban Biên tập, Công đoàn, các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An; Hội Hưu trí Báo Nghệ An, Báo Hà Tĩnh; Thanh tra tỉnh Nghệ An; Thanh tra các huyện, thị: Kỳ Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ, Thanh Chương; Hoàng Mai, Thái Hòa; Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương; thị xã Hoàng Mai, huyện Kỳ Sơn; Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Sơn; Hội Người cao tuổi xã Yên Sơn; UBND các xã: Hiến Sơn, Đà Sơn, Thượng Sơn, Thị trấn Đô Lương; Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương; Vườn Quốc gia Pù Mát; Công ty TNHH 1 TV Thủy lợi Anh Sơn; Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương; Hội đồng Gia tộc đại tôn họ Thái Bá; Hội đồng Gia tộc họ Thái Bá (chi 2); Tập thể lớp 12A3, 12G (khóa 94-97), 10A (K35) Trường THPT Đô Lương 1; Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi; Trường cấp 1+2 Yên Sơn; Tổ dân cư số 2, số 5, khối Cửa Tiền, phường Vinh Tân (TP.Vinh); Anh em, họ hàng nội ngoại; Các gia đình thông gia; Bạn bè thân hữu gần xa; Bà con khối, xóm láng giềng đã tới phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn, tiễn đưa chồng, cha, ông, cố chúng tôi là ông Thái Ngô Dương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có gì khiếm khuyết gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ!