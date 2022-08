Mỹ dự kiến công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Không còn là cuộc chơi của các doanh nghiệp địa phương, bất động sản Nghệ An hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi thị trường có sự xuất hiện của những ông lớn địa ốc. Bất động sản nghỉ dưỡng tại Nghệ An được ví như “viên ngọc thô” chờ được mài giũa.

Công an thu giữ 604 phôi bằng giả các loại, 13.106 tem giả, 151 loại giấy tờ giả đã in ấn, 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 14 máy in màu, máy scan, máy ép nhựa, 97 con dấu giả...