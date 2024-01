NATO điều 90 nghìn quân diễn tập giả định xung đột với đối thủ 'ngang cơ'

(Baonghean.vn) - "Công thức hòa bình" do Kiev phát triển và thúc đẩy, yêu cầu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cung cấp các đảm bảo an ninh châu Âu - Đại Tây Dương và thành lập một tòa án đặc biệt để điều tra "tội ác chiến tranh" do Nga gây ra.