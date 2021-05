Nghệ An ra công điện chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Nội dung Công điện như sau:



Trong thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (sau đây gọi tắt là cuộc bầu cử) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được triển khai nghiêm túc, chủ động, bảo đảm đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 là khoảng thời gian gấp rút, quyết định thành công của cuộc bầu cử. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Công điện số 633/CĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban, ngành cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cho công tác bầu cử và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

Cử tri bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai (Tương Dương) thực hiện bầu cử sớm ngày 21/5. Ảnh : Công Kiên 1. Sở Y tế: Thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chủ động các phương án, giải pháp phù hợp kịp thời ứng phó các tình huống phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Thành lập Tổ công tác thường trực từ ngày 20/5/2021 đến khi kết thúc bầu cử để tiếp nhận, phản hồi thông tin liên quan đến công tác y tế. Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế.



2. Sở Nội vụ: Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương liên quan để cập nhật tình hình bầu cử; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc, những tình huống bất thường và các vấn đề phát sinh khi tổ chức cuộc bầu cử.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An: Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động cử tri đi bầu cử bằng nhiều phương tiện, phương thức truyền thông và hiện đại, với tần suất phù hợp như: mạng xã hội, hệ thống loa đài truyền thanh xã, phường, thị trấn (đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số). Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin chuẩn xác, sáng tạo, sinh động để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử. Giám sát, kiểm soát tốt an toàn thông tin; chỉ đạo phản bác, ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng về cuộc bầu cử.



4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: Tiếp tục chủ động đối phó với các hành vi gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống phá cuộc bầu cử. Tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá dự báo chính xác âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Chỉ đạo lực lượng công an, quân đội duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, sẵn sàng chiến đầu và phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

7 giờ sáng 21/5, cử tri tại 16 xã biên giới của huyện Kỳ Sơn đi bầu cử sớm. Trong ảnh: Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi vào điểm bỏ phiếu Ảnh: Hoài Thu 5. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn then chốt từ nay đến ngày bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử.



- Rà soát lại toàn bộ công việc để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử.

- Có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho ngày bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do dịch bệnh phát sinh. Đặc biệt lưu ý địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, phức tạp về tôn giáo. Có phương án cụ thể đề phòng, chống thiên tai, mưa lũ, cháy nổ trong ngày bầu cử. Nắm chắc tình hình nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Các điểm bầu cử sớm ngày 21/5 các cử tri đều thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K". Ảnh: Đức Anh - Chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công.



- Yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm Công điện này.