Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/8 Đại hội đảng bộ các xã, phường trên địa bàn tỉnh; Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới… là những thông tin nổi bật ngày 14/8.

* Chiều 14/8, trước khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đoàn đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước ượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 14/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sau 1 tháng triển khai thực hiện và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sau 1 tháng triển khai thực hiện và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 14/8, Đảng bộ xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng ngày, các xã Đại Đồng, Tân An, Quỳ Châu, Vinh Lộc, Quỳnh Lưu, Giai Xuân… tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

* Trong hơn 3 năm qua, Nghệ An nổi lên như một điểm sáng trong bản đồ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare - ICT ở Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Trân Châu

* Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới.

Thời gian qua, các xã miền núi phía Tây của tỉnh đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* Trung ương Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà đảng viên cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An.

Đoàn công tác trao quà tặng đảng viên Bùi Thị Tuyết. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Hai hộ dân xã Quỳnh Phú bàn giao mặt bằng, Dự án đường Nghi Sơn - Cửa Lò tiếp tục thi công.

Đơn vị thi công triển khai giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công. Ảnh: Hữu Tình

* Biến ao hồ lầy lội thành nơi nuôi ếch Thái, một nông dân Nghệ An 'bỏ túi' hàng trăm triệu đồng/năm.