Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/9

(Baonghean.vn) - Dòng người rời Nghệ An trong ngày nghỉ lễ cuối cùng; Phụ nữ Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh đến trường; Xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9… là những thông tin nổi bật ngày 4/9.