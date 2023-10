Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ở huyện Anh Sơn, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu - chắp cánh ước mơ”. Đây là hoạt động gặp gỡ, tri ân các tổ chức, cá nhân đã đăng ký nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thời gian qua; đồng thời, tiếp tục cổ vũ, lan tỏa những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân dành cho những trẻ em thiếu may mắn khi thiếu đi tình cảm, hơi ấm của người cha, người mẹ.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Hội LHPN huyện Anh Sơn, Phạm Thị Hồng Thảo: Thông qua rà soát của các cấp hội, trên địa bàn huyện có 474 trẻ mồ côi; trong đó, có 190 trẻ đang sống trong gia đình thuộc diện hộ nghèo. Ngoài ra, có 232 trẻ, dù còn cha mẹ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do cha mẹ ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo, tàn tật, cha mẹ bỏ đi không có thông tin liên lạc cũng cần được giúp đỡ.

Tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu - chắp cánh ước mơ” nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) với thông điệp “Không để trẻ em mồ côi, trẻ em khó khăn nào bị bỏ lại phía sau”, huyện Anh Sơn tiếp tục nhận được sự đồng hành của 26 tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu thêm 29 trẻ mồ côi và lũy kế tổng số trẻ được nhận đỡ đầu trên địa bàn huyện đến thời điểm này là 114 cháu.

Cùng với tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu - chắp cánh ước mơ”, Hội Phụ nữ huyện Anh Sơn cũng tổ chức Diễn đàn "Thực trạng và giải pháp tập hợp, thu hút phụ nữ vào tổ chức hội; bồi dưỡng, phát triển đảng viên nữ".

Theo đó, nhiều giải pháp, bài học kinh nghiệm trong tập hợp, thu hút phụ nữ vào tổ chức hội thông qua đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động, hội thi dân ca – dân vũ, duyên dáng áo dài, giao lưu văn nghệ, thể thao; hỗ trợ đào tạo nghề, vốn vay, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, gắn với đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khi khó khăn, hoạn nạn… được chia sẻ.

Đó còn là nhiều bài học về tổ chức các phong trào thi đua, trên cơ sở đó, phát hiện nhân tố, kiên trì giáo dục, bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng để giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Ở huyện Đô Lương, để thiết thực chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày 12/10 vừa qua, Hội Phụ nữ huyện Đô Lương đã tổ chức Diễn đàn “Phụ nữ khởi nghiệp và gặp mặt biểu dương phụ nữ khởi nghiệp thành công, biểu dương đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu” năm 2023.

Tại diễn đàn, Hội Phụ nữ huyện Đô Lương đã suy tôn, biểu dương 8 ý tưởng khởi nghiệp đạt giải xuất sắc trong các cuộc thi khởi nghiệp do Trung ương và tỉnh tổ chức giai đoạn 2020-2022; trao giải TOP 5 cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp” năm 2023 do Hội LHPN huyện Đô Lương tổ chức. Hội Phụ nữ huyện tổ chức biểu dương 33 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2018-2023, trong đó, có 3 chi hội trưởng được Hội LHPN tỉnh khen thưởng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Hội Phụ nữ huyện Đô Lương đã tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp huyện Đô Lương.

Ngoài các hoạt động ở cấp Huyện hội, theo chia sẻ của Chủ tịch Hội LHPN huyện Đô Lương – Thái Thị Hiền, ở các cấp hội cơ sở cũng đã và đang dấy lên nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng ngày 20/10.

Như tổ chức Hội thi "Cán bộ tài năng - hội viên duyên dáng"; giải thi đấu bóng chuyền nữ; giao lưu dân vũ, văn nghệ; trình diễn tài năng thời trang tái chế từ rác; tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng"; Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức hội phụ nữ và dân số trong tình hình mới”; gặp mặt biểu dương cán bộ chi hội; thi nhà sạch, vườn đẹp…

Với huyện Thanh Chương, Hội Phụ nữ huyện đã ban hành hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam ở các cấp hội.

Cụ thể, Hội Phụ nữ huyện phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện và 3 xã Đồng Văn, Thanh Thịnh, Thanh Hòa tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ với dân số và phát triển”; tổ chức trao tặng 2 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Thanh Dương và Thanh Tiên; trao tặng mô hình sinh kế cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại một số cơ sở.

Ở cấp xã, các cơ sở hội sáng tạo nhiều hoạt động, như tổ chức giải bóng chuyền nữ ở 21 hội cơ sở; giải bóng đá ở 5 cơ sở hội và tổ chức giao lưu văn nghệ tại 4 cơ sở; giao lưu dân vũ tại 11 cơ sở…

Hoạt động hướng về phụ nữ và hội viên nghèo cũng được các cơ sở hội phụ nữ ở huyện Thanh Chương đẩy mạnh trong dịp này, với 95 phụ nữ được trao tặng mô hình sinh kế bằng giống vật nuôi: bò, dê, lợn, gà.

Một số cơ sở tổ chức ra mắt thành lập Câu lạc hát ru – hát dân ca; mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em"; thành lập các mô hình “Chi hội 5 không, 5 có, 3 sạch gắn với tổ, nhóm hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp”. Một số cơ sở hội tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại các bản vùng sâu, vùng xa giáp biên giới…

Với thị xã biển Cửa Lò, các cấp hội cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tôn vinh giá trị, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và vai trò tổ chức hội trong đời sống xã hội. Chẳng hạn, Hội Phụ nữ phường Nghi Hải tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, đốt nến sinh nhật hội và tổ chức tôn vinh 5 phụ nữ khuyết tật tiêu biểu, trao tặng 54 suất quà cho phụ nữ khuyết tật.

Hội Phụ nữ phường Nghi Thu tổ chức giải bóng chuyền và trò chơi dân gian; tặng quà cho phụ nữ khuyết tật; Hội Phụ nữ phường Thu Thủy tổ chức các hoạt động văn nghệ, dân vũ và giải bóng chuyền hơi; trao tiền hỗ trợ sửa nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội LHPN phường Nghi Tân tổ chức hội thi nấu ăn "Bữa cơm yêu thương”; hoạt động nhảy bao bố; giao lưu văn nghệ...

Hội Phụ nữ phường Nghi Thủy huy động hội viên, phụ nữ ra quân tổng dọn vệ sinh trên bãi biển và trong khu dân cư; đồng thời, phối hợp cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng ngày thành lập các ban Đảng và các đoàn thể quần chúng.

Có thể nói, các hoạt động đã, đang được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam là sự tiếp nối và khẳng định, công tác hội và phong trào phụ nữ ở các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện đúng phương châm: “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”.

Thông qua các hoạt động, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi địa phương và chung cả tỉnh; đồng thời, tiếp tục “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội” do Hội LHPN tỉnh Nghệ An phát động.