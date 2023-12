Nghệ An tuyên dương 23 điển hình thanh niên Công giáo tiêu biểu năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - 23 điển hình thanh niên công giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động Đoàn, Hội đã được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An tôn vinh, khen thưởng.

Chiều 18/12, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Gặp mặt thanh niên công giáo tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023. Dự chương trình có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng thời, biểu dương, tôn vinh cán bộ, hội viên, thanh niên công giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn, Hội tại cơ sở và phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023 đang đến gần.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nguyễn Thị Phương Thúy khẳng định, thời gian qua, dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức Đoàn, Hội toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới lực lượng thanh niên Công giáo.

Trong đó, có nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng các công trình vui chơi thể thao tại vùng đông đồng bào có đạo; hỗ trợ thanh niên công giáo vay vốn phát triển kinh tế; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, tổ chức các chương trình “Mừng Giáng sinh - Chào năm mới” thu hút đông đảo người dân tham gia.

Năm nay, tuổi trẻ Nghệ An có 23 thanh niên Công giáo tiêu biểu được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tôn vinh, biểu dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 20 sân bóng chuyền cho thanh, thiếu nhi tại các vùng có đông đồng bào có đạo, tổ chức 15 đợt tư vấn sức khỏe, khám, chữa bệnh cho hơn 2.000 nhân dân vùng công giáo, hỗ trợ 10 mô hình thanh niên công giáo phát triển kinh tế, tuyên dương 40 thanh niên công giáo tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng Thường trực Tỉnh đoàn trao quà tôn vinh, biểu dương các thanh niên Công giáo tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong công cuộc đổi mới của tỉnh nhà, lực lượng thanh niên Công giáo trong thời gian qua đã nỗ lực khẳng định vị trí, vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận.

Đại diện Ban Dân vận và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà thanh niên Công giáo tiêu biểu toàn tỉnh năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Qua buổi gặp mặt, nhiều ý kiến đóng góp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, hoạt động Hội và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là những nội dung quan trọng để đạt mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.