Người dân dùng flycam, lùng sục trong rừng sâu tìm kiếm nam thanh niên mất tích ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong suốt 1 tuần qua, hàng trăm người đã lùng sục trong cánh rừng giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An để tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi đi săn ong rừng nhưng vẫn không có dấu vết.

Sáng 21/9, ông Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi (huyện Nghĩa Đàn), cho biết lực lượng chức năng 2 xã Nghĩa Lợi và Thanh Tân (huyện Như Thanh, Thanh Hóa), cùng người dân vẫn đang tổ chức tìm kiếm anh Vi Văn Nghĩa (24 tuổi). Đây đã là ngày thứ 7, nam thanh niên này mất liên lạc sau khi báo với gia đình vào rừng để săn ong như thường lệ.

"Hôm nay, lực lượng tìm kiếm ước tính hơn 100 người. Trước khi vào rừng, đoàn tìm kiếm cũng vừa mới hội ý, để khoanh những vùng chưa tìm kiếm. Hiện nay, lực lượng tìm kiếm vẫn dùng biện pháp cũ, đó là chia nhau đi lùng sục từng khu vực còn sót lại. Suốt 1 tuần tìm kiếm trong rừng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy bất kỳ dấu vết nào, kể cả xe máy lẫn người và các vật dụng mà Nghĩa mang theo", ông Nguyễn Huy Anh nói.

Nghĩa là thợ săn ong khoái chuyên nghiệp. Ảnh: H.T

Những ngày qua, một số người dân cũng đã sử dụng flycam để tìm kiếm, tuy nhiên, do trong rừng không có sóng, tán lá lại dày đặc, phủ kín nên biện pháp này không có hiệu quả. Cũng theo lãnh đạo xã Nghĩa Lợi, anh Vi Văn Nghĩa là người đi rừng chuyên nghiệp. Công việc chính là vào rừng săn ong, đặc biệt là ong khoái. Để săn ong, Nghĩa sắm nhiều vật dụng chuyên nghiệp như ống nhòm..., khi vào rừng có mang theo điện thoại đắt tiền.

Trong khi đó, ong khoái được xem là "vua" ong mật, bởi không những tổ to, nhiều mật mà mật của loài ong này còn được cho là ngon và bổ dưỡng nhất. Ong khoái thường làm tổ ở trên cao, có những tổ ong cao đến 70 mét. Loài ong này thường ở sâu trong rừng và đi lấy phấn hoa rất xa. Có những tổ, ong thợ đi hàng chục km để tìm phấn của những loài hoa quý.

"Khi người đi săn dùng ống nhòm phát hiện ong thợ đang đi tìm phấn thì sẽ đuổi theo nó về tổ để lấy mật. Do loài ong này thường đi tìm phấn cách xa tổ hàng chục km, nên nhiều khi thợ săn ong vì mãi đuổi theo ong mà bị lạc trong rừng. Tuy nhiên, một người đi rừng chuyên nghiệp như Nghĩa nếu lạc nhiều ngày như thế thì cũng khó hiểu", Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi nhận định.

Lực lượng tìm kiếm lùng sục trong rừng. Ảnh: H.T

Còn mẹ anh Nghĩa, bà Lô Thị Thêm cho biết, sáng 14/9, như thường lệ Nghĩa mang dụng cụ, chạy xe máy vào rừng săn ong. Đến tối không thấy con về, gia đình nhiều lần gọi điện thoại nhưng chỉ thấy đổ chuông, không ai nghe máy. "2 ngày tiếp theo, điện thoại vẫn đổ chuông, đến tối 16/9 thì không thể liên lạc được nữa. Từ trước đến nay, Nghĩa chưa bao giờ bị lạc trong rừng cả", bà Thêm nức nở nói.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook, nhiều người cũng đưa ra các giả thuyết. Có người đặt nghi vấn ai đó đang cầm điện thoại của Nghĩa, bởi ít ngày sau khi mất liên lạc, tài khoản Zalo của anh đã bị khóa. Tuy nhiên, bà Lô Thị Thêm cho biết, việc khóa tài khoản Zalo do là do cơ quan công an tiến hành.

Chiếc xe máy Nghĩa mang đi vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: H.T

Trước đó, ngày 15/9, Công an xã Nghĩa Lợi nhận được trình báo của gia đình về việc anh Vi Văn Nghĩa đi bắt ong ở cánh rừng thuộc địa phận huyện Như Thanh (Thanh Hóa), nhưng sau đó mất liên lạc. Theo gia đình, nam thanh niên này cao khoảng 1m70, khi đi mặc bộ quần áo dài tay rằn ri màu xanh thẫm, đi xe gắn máy Wave màu xanh, BKS: 37X4 -6480.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã khoanh vùng tìm kiếm suốt 1 tuần qua nhưng vẫn không có tung tích. Nghĩa Lợi là xã giáp ranh với xã Thanh Tân của huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Tại khu vực giáp ranh này là cánh rừng rộng gần 1.000 ha, chủ yếu là rừng keo do người dân trồng. Tại địa phương anh Nghĩa được đánh giá chăm chỉ làm việc, không có nợ nần. Nên lực lượng chức năng nhận định, nam thanh niên có thể bị lạc, không phải bỏ nhà đi./.