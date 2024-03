Nhân rộng mô hình 'Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị'

(Baonghean.vn) - Mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” là chủ trương lớn của Bộ Công an, sau hơn 1 năm triển khai tại Nghệ An đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chuyển biến rõ nét

Công an phường Trường Thi, thành phố Vinh, một trong những đơn vị được Công an thành phố Vinh lựa chọn làm thí điểm xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trong năm 2023. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, diện mạo trụ sở Công an phường Trường Thi đã khang trang, hiện đại, cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Cùng với việc đầu tư, sửa chữa nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, đơn vị chú trọng mua sắm, trang bị đồng bộ các thiết bị phục vụ cho hoạt động của Công an phường. Từ đó, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nâng cao chất lượng các mặt công tác. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân trong quá trình làm việc, trao đổi.

Công an phường Trường Thi tiếp công dân tại bộ phận 1 cửa. Ảnh: Phan Tuyết

Trung tá Lê Văn Sơn - Trưởng Công an phường Trường Thi cho biết: Quá trình triển khai thực hiện xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, đơn vị đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố, cũng như cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung, đó là: Đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng văn minh đô thị.

Nhờ chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa; tăng cường tuần tra, kiểm soát, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn phường cơ bản ổn định. Đến nay, Công an phường Trường Thi cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Sự cố gắng, nỗ lực của Công an phường Trường Thi trong triển khai thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị đã tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, phát huy niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Ông Nguyễn Tất Lam, một người dân trú tại khối 5, phường Trường Thi chia sẻ: “Mỗi lần lên làm việc, chúng tôi được cán bộ Công an phường hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm và đầy tâm huyết. Khi cơ sở có các vụ việc, các đồng chí luôn có mặt kịp thời giải quyết, không để phát sinh phức tạp…”.

Công an phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà phát huy hiệu quả mô hình “Camera cộng đồng” trong đảm bảo an ninh, trật tự. Ảnh: Phan Tuyết

Tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, cũng là một nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ, chính quyền, và cán bộ, chiến sĩ Công an. Đây là 1 trong 4 Công an phường được UBND thị xã Thái Hòa lựa chọn xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2023. Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an cấp trên cũng như của cấp uỷ, chính quyền, Công an phường Quang Tiến đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo, trong đó, tập trung xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Đại úy Nguyễn Xuân Chung - Trưởng Công an phường Quang Tiến cho hay: Căn cứ vào các tiêu chí, Công an phường Quang Tiến đã tiến hành xây dựng, triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để sớm thực hiện đạt các tiêu chí đề ra, trong đó, phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", mà điển hình là xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn cơ sở cũng như nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân như: Mô hình “Camera cộng đồng”, “Phường sạch về ma túy”, “Cổng trường an toàn giao thông”…

Đánh giá về hiệu quả của việc xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn, ông Phạm Văn Hùng -Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quang Tiến cho biết: “Với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, an ninh, trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, khối, tổ dân cư đã góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Quang Tiến nói riêng, thị xã Thái Hoà nói chung”.

Người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại cơ quan Công an. Ảnh: Phan Tuyết

Phấn đấu 100% Công an phường đạt điển hình, kiểu mẫu

Năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An đăng ký xây dựng 16 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, gấp 16 lần chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tại Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tổ chức tại Nghệ An, Đại tá Trần Ngọc Tuấn -Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chú trọng và tập trung xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, với mục tiêu phải ngày càng “Tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng và phải hết lòng vì hạnh phúc của nhân dân” là một trong những trọng tâm đột phá”.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại Công an phường Trường Thi, thành phố Vinh. Ảnh: Phan Tuyết

Đến nay, 16/16 Công an phường cơ bản hoàn thành 21/22 tiêu chí. Tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo; tội phạm hình sự giảm sâu; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, kinh tế, môi trường; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kìm giữ và làm giảm. Ý thức, trách nhiệm, lễ tiết, tác phong và hiệu quả công việc chuyên môn của cán bộ Công an phường được nâng lên rõ rệt. Qua đó, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các mặt công tác để giữ vững các tiêu chí đã đạt. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của lực lượng Công an cũng như sự đồng thuận của cấp uỷ, chính quyền và toàn thể nhân dân, Công an Nghệ An tiếp tục triển khai nhân rộng, phấn đấu năm 2028 hoàn thành 100% Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị (trước 2 năm so với chỉ đạo của Bộ Công an).