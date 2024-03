Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

ĐẢNG VIÊN TRẺ KHÔNG NGẠI KHÓ, NGẠI KHỔ

Con đường dẫn về bản Na Hứm (xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) đã trở nên quen thuộc đối với anh Vi Văn Hùng (SN 1994) - công tác tại Đồn Biên phòng Thông Thụ. Bởi đây là một trong những địa bàn khó khăn đã được anh và Chi đoàn của Đồn Biên phòng Thông Thụ chung tay triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa để hỗ trợ người dân.

Anh Vi Văn Hùng (SN 1994, giữa ảnh) - Đồn Biên phòng Thông Thụ gặt lúa giúp người dân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ về chiến sĩ biên phòng trẻ tuổi, ông Ngân Văn Thanh (SN 1959, bản Na Hứm) cho biết, gia đình ông có gần 1 ha trồng cam trên diện tích vườn đồi. Biết ông tuổi đã cao, nên mỗi khi bước vào vụ thu hoạch, Vi Văn Hùng luôn có mặt để hỗ trợ quá trình thu hái, vận chuyển. Những kỹ thuật mới về phòng chống sâu bệnh, chống hạn cho cây cũng được anh hướng dẫn tận tình để vườn cam thêm xanh tốt.

Anh Vi Văn Hùng cùng các đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng Thông Thụ xây nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cùng với ông Thanh, những hộ gia đình người Thái có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thông Thụ như ông Lương Văn Hồng (SN 1965) ở bản Mường Piệt, ông Hà Đức Tính (SN 1963) ở bản Hiệp Phong... đều nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của anh Hùng. Với Hùng, đó là những sự giúp đỡ không cần hồi đáp, bởi bản thân cũng là một người con của đồng bào Thái, hơn ai hết anh thấu hiểu những khó khăn trên mảnh đất xa xôi này.

Anh Vi Văn Hùng trao con giống hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thông Thụ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kể từ năm 2022, trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Đồn Biên phòng Thông Thụ, Vi Văn Hùng đã tiên phong thực hiện hơn 20 chương trình giúp đỡ những hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở trên địa bàn xã. Đồng thời, tham mưu, đồng hành liên kết, vận động các đơn vị kết nghĩa, các nguồn lực xã hội hóa để trao tặng các công trình và quà hỗ trợ cho những gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, già làng, người có uy tín, các em học sinh và nhà trường trên địa bàn với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Anh Vi Văn Hùng (bìa trái) trong một buổi tuần tra biên giới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đối với công tác chuyên môn, Vi Văn Hùng đã trực tiếp thể hiện năng lực trong những nhiệm vụ khó khăn. Nhiều năm qua, anh đã giữ vững danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến", là "Gương mặt trẻ triển vọng"của Bộ đội Biên phòng tỉnh và được biểu dương vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng-An ninh trên địa bàn.

Tại các huyện, thị vùng biển của tỉnh, thời gian qua cũng đã có nhiều nhân tố trẻ là cầu nối hiệu quả để đem lại nhiều công trình thanh niên ý nghĩa. Tiêu biểu trong đó có chị Hoàng Thị Thủy - Bí thư Đoàn xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu.

Chị Hoàng Thị Thủy - Bí thư Đoàn xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu (giữa ảnh) cùng Ban chấp hành Đoàn xã đã kêu gọi, vận động hỗ trợ nhiều gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kề từ năm 2022 đến nay, Thủy cùng Ban Chấp hành đoàn xã Diễn Vạn đã trực tiếp triển khai 12 công trình thanh niên. Nổi bật có công trình “Thắp sáng đường quê” được triển khai tại 4 xóm Xuân Bắc, Đông Phú, Yên Đồng và Trung Hậu. Gần 100 cột đèn được lắp đặt đã giúp cho người dân địa phương sinh hoạt và tham gia giao thông một cách an toàn, thuận lợi. Tổng kinh phí của công trình là 295 triệu đồng được trích từ nguồn ủng hộ của đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước do Thủy và Đoàn xã đứng ra vận động.

Ngoài ra, 3 sân chơi cho thiếu nhi với đầy đủ các hạng mục sân bóng chuyền, hàng cây ơn Bác, thiết chế khu vui chơi, thể dục thể thao khang trang, quy củ cũng đã được trao tặng cho các em nhỏ và người dân trên địa bàn.

Bằng nguồn lực xã hội hóa, chị Hoàng Thị Thủy cùng tuổi trẻ xã Diễn Vạn đã xây dựng 4 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng kinh phí 295 triệu đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việc gây quỹ để triển khai các hoạt động Đoàn được Hoàng Thị Thủy cụ thể hóa bằng các chương trình sáng tạo như tổ chức bán miến dong, kẹo cà... Nhờ nguồn quỹ có được, việc triển khai các chương trình tình nguyện Mùa đông ấm, Xuân tình nguyện chủ động và hiệu quả hơn rất nhiều.

Cũng là nữ Bí thư Đoàn xã nổi bật của tuổi trẻ Nghệ An, chị Hà Thị Hướng (SN 1992) - Bí thư Đoàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông dành nhiều tâm huyết để triển khai nhiều công trình, phần việc hướng về cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi của địa phương.

Chị Hà Thị Hướng (SN 1992) - Bí thư Đoàn xã Môn Sơn vừa là đảng viên trẻ tiêu biểu, vừa là cán bộ Đoàn có năng lực tại huyện Con Cuông. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị cho biết: "Môn Sơn có địa bàn rộng, nhiều sông, suối nên có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, đặc biệt với lứa tuổi thanh thiếu niên. Vì vậy, Ban thường vụ Đoàn xã đã tích cực đồng hành với các Liên đội trường học để tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền. Đồng thời, phối hợp với Ban văn hóa tổ chức mở lớp dạy bơi miễn phí cho các thiếu niên, nhi đồng cho nhiều em học sinh. 100% các em tham gia khóa học sau đó đều biết bơi, nắm vững những kiến thức cơ bản để xử lý khi có tình huống bất ngờ".

Nhiều hoạt động hướng về các em thiếu nhi đã được tuổi trẻ xã Môn Sơn triển khai trong những năm qua. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Trong hai năm qua, Hà Thị Hướng là hạt nhân thúc đẩy tuổi trẻ xã Môn Sơn triển khai 2 công trình thanh niên cấp xã và 15 công trình, phần việc thanh niên cấp chi đoàn trị giá hàng chục triệu đồng. Những hoạt động này đã góp phần thay đổi diện mạo làng quê và góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.

PHÁT HUY SỨC TRẺ VÌ CỘNG ĐỒNG

Anh Nguyễn Thái Thung (SN 1991) là Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An. Sau nhiều năm là thành viên tích cực của Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh, Thung đã có hàng chục lần hiến máu cứu người.

Anh Nguyễn Thái Thung (SN 1991) - Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An đã nhiều lần hiến máu cứu người. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh cũng là người chủ trì tham mưu tổ chức nhiều chương trình hiến máu tại Bệnh viện huyết học truyền máu Nghệ An, qua đó đóng góp hàng trăm đơn vị máu để phục vụ quá trình cấp cứu, điều trị bệnh cho người dân.

Đối với công tác chuyên môn, anh Nguyễn Thái Thung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, tình hình kinh tế - xã hội cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Nguyễn Thái Thung cùng Chi đoàn Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội có hiệu quả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chỉ tính riêng năm 2023, anh đã biên tập, đăng tải, chia sẻ hàng trăm lượt tin bài, phóng sự trên các trang fanpage “Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An”, “Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng PX03” góp phần định hướng tư tưởng, nhận thức của đoàn viên, thanh niên cũng như dư luận, lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Những hoạt động tình nguyện hướng về những địa bàn khó khăn đã tô thắm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân "vì dân phục vụ" trong tình hình mới. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi, như giải Nhất cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” năm 2020 do Bộ Tư pháp tổ chức; giải B cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; giải C cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí minh về Công an nhân dân” năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, giải Nhất cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức... Anh được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong nhiều năm liền. Năm 2023 anh được Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”.

Cũng là người mang nhiều trăn trở trong công tác định hướng, bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1991) - Bí thư đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu đã triển khai nhiều hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc.

Lãnh Văn Mùi - Bí thư đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (SN 1991, thứ 2 từ phải sang, hàng đầu tiên) trong một hoạt động trải nghiệm nhằm bảo tồn văn hóa đồng bào Thái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh là người trực tiếp thành lập và giảng dạy tại các lớp học văn hoá dân tộc Thái cho học sinh, đoàn viên thanh niên vào các dịp Hè. Đồng thời, anh là người đồng hành hiệu quả cùng Câu lạc bộ Thanh niên với Văn hoá Thái trong việc tổ chức các hoạt động truyền dạy cách nhuộm vải, làm hương trầm, nhảy sạp, làm các món ăn ẩm thực của đồng bào Thái. Ý nghĩa hơn khi câu lạc bộ đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức tìm hiểu, lan tỏa vẻ đẹp các danh thắng Hang Bua, Đền Chiêng Ngam và những công trình văn hóa ý nghĩa trên địa bàn, thu hút đông đảo người trẻ tham gia, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Mô hình “Ứng dụng công nghệ vào quy trình nuôi cá lồng trên sông Hiếu” của Lãnh Văn Mùi. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Không chỉ năng nổ trong hoạt động Đoàn, Lãnh Văn Mùi còn mạnh dạn xây dựng mô hình “Ứng dụng công nghệ vào quy trình nuôi cá lồng trên sông Hiếu”. Sau hơn 3 năm triển khai, mô hình đã đạt được sự ổn định với mức thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Song song với triển khai nhiệm vụ tại các cơ sở đoàn địa phương, việc đồng hành, dẫn dắt sinh viên tại các khối trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng vô cùng quan trọng. Nổi bật trong đó, Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh - Nguyễn Thái Dũng (SN 1990) là một trong những thủ lĩnh trẻ của lực lượng sinh viên trong nhiều năm qua.

Chính anh đã góp phần thúc đẩy phong trào Thanh niên tình nguyện của trường với nhiều hoạt động thiết thực như triển khai dạy học miễn phí cho các em học sinh vùng dân tộc thiểu số trong dịp Hè; giúp đỡ người già neo đơn, các nạn nhân chất độc da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại làng trẻ SOS.

Anh Nguyễn Thái Dũng (thứ 2 từ phải sang) cùng Đoàn trường Đại học Vinh đón nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường học Khối Trường Đại học - Cao đẳng - Học viện - Trung cấp năm học 2022 - 2023 của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Đặc biệt, Hội Sinh viên trường còn duy trì ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu trực tiếp cho người bệnh khi có nhu cầu, năm 2023 đã tham gia 4 đợt hiến máu, thu hơn 1.000 đơn vị máu.

Quan trọng hơn, các cuộc thi “Tin học trẻ", “Olympic Tiếng Anh", “Ý tưởng dự án khởi nghiệp" ... luôn được anh Nguyễn Thái Dũng quan tâm triển khai. Từ đó tạo môi trường để nhiều sinh viên phấn đấu trở thành sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc... Không chỉ học giỏi về mặt lý thuyết, các em còn được thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp và hình thành các kỹ năng cần thiết cho quá trình lập nghiệp sau khi ra trường.

Sau những thành quả đó, Đoàn trường Đại học Vinh đã đón nhận cờ thi đua của Trung ương Đoàn và Bằng khen các cấp.

Đội hình sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh tham gia dạy học cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh