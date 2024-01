Phá vụ án mua bán người xuyên biên giới xảy ra từ 10 năm trước

Đồn Biên phòng Mỹ Lý nắm được thông tin về một người dân trên địa bàn bị lừa đưa sang Trung Quốc bán cách đây 10 năm nên đã động viên nạn nhân làm đơn tố giác các đối tượng đã lừa đưa nạn nhân ra nước ngoài.

Ngày 14/12/2023, chị Vi Thị U. (tên nạn nhân đã thay đổi) ở xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã đến trực tiếp Đồn Biên phòng Mỹ Lý tố giác các đối tượng đã lừa mình ra nước ngoài bán.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy có đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng, ở các địa bàn khác nhau, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo. BĐBP Nghệ An xác lập chuyên án và được Tư lệnh BĐBP phê duyệt rồi triển khai lực lượng phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP điều tra truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán nạn nhân U. ra nước ngoài.

Lực lượng chức năng lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Anh Bách

Tin tưởng vào lời giới thiệu của người thân, cùng viễn cảnh kiếm được nhiều tiền, thời điểm đó, chị U. đã đồng ý đi nước ngoài làm ăn. Dưới sự sắp xếp của Thuyên, chị U. đã rời khỏi địa bàn và được một người đàn ông đón về thành phố Vinh (Nghệ An), rồi bàn giao cho một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này đã bắt xe đưa U. từ Nghệ An ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xuất cảnh sang Trung Quốc bán cho người đàn ông tên là Lý Lôi với số tiền tương đương khoảng 45 triệu đồng Việt Nam.

Từ nguồn thông tin trong đơn tố giác của chị U., các trinh sát Biên phòng đã điều tra, làm rõ người đàn ông có vai trò lừa, dẫn nạn nhân từ huyện Kỳ Sơn về thành phố Vinh thời điểm đó là Kha Văn Ngọc. Khi làm việc với cán bộ điều tra, Ngọc đã khai nhận hành vi liên quan đến vụ án lừa bán chị U. qua biên giới.

Ba đối tượng bị lực lượng BĐBP bắt giữ. Ảnh: Anh Bách

Theo đó, nhiều năm trước trong quá trình lên huyện Kỳ Sơn để mua gỗ, Ngọc có quen gia đình bà Lô Thị Thuyên, rồi cùng chung vốn làm ăn. Đến năm 2010, trong một lần đi mua hàng ở huyện Tương Dương thì Kha Văn Ngọc quen biết với Vi Thị Viên (tên thường gọi là Biên) và trở nên thân thiết. Vi Thị Viên nói với Kha Văn Ngọc: "Anh đi nhiều như vậy nên tìm phụ nữ ở các huyện vùng cao để em đưa đi bán cho người ở Trung Quốc, ta sẽ có tiền, ngoài số tiền công được hưởng thì tiền lời ta chia nhau".

Kha Văn Ngọc đã nói về việc tìm người đưa qua biên giới để bán lấy tiền với Lô Thị Thuyên.

Đến tháng 5/2014, Thuyên nói với Ngọc: có đứa cháu tên U, đang buồn chuyện gia đình muốn đi làm ăn xa. Sau khi nắm được thông tin, Ngọc đã trao đổi với Viên và thống nhất để Lô Thị Thuyên tiếp cận và động viên U. rời khỏi địa bàn để sang Trung Quốc tìm việc làm. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Lô Thị Thuyên, Kha Văn Ngọc đã đón U. xuống thành phố Vinh bàn giao cho Vi Thị Viên để đưa sang Trung Quốc bán.

Trước các chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã khẩn trương bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán người gồm: Vi Thị Viên (SN 1976), trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại Nhà trọ số 20, khối Đẩu Vũ, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Kha Văn Ngọc (SN 1963), trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và Lô Thị Thuyên (SN 1964), trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng trao thưởng cho Đồn Biên phòng Mỹ Lý vì đã có thành tích đấu tranh thành công chuyên án. Ảnh: Anh Bách



Hiện nay, BĐBP Nghệ An đã hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án và bàn giao 3 đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.