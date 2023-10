Quà tặng thiết thực 'hút' khách dịp lễ 20/10

Năm nay, các shop hoa tươi nhập khẩu nhập lượng hàng cầm chừng do sức mua giảm sút. Ảnh: Thanh Phúc

Hoa tươi dường như là món quà không thể thiếu dành cho những ngày lễ liên quan đến phái nữ. Do đó, những ngày cận kề dịp lễ ngày Phụ nữ Việt Nam, các cửa hàng hoa tươi đều trưng ra nhiều mẫu hoa đẹp với nhiều mức giá khác nhau.

Chị Hà, một nhân viên của shop hoa tươi Xumi đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Vinh) cho biết: “Năm nay, kinh tế khó khăn nên sức mua dù tăng so với ngày thường nhưng so với những năm trước vẫn yếu hơn. Đa số người mua chọn các bó, lẵng hoa có giá bình dân, vừa tiền, do đó, cửa hàng chuẩn bị số lượng lớn các mẫu bó hoa có giá từ 300.000 đồng. Giá hoa sát lễ có tăng nhẹ so với ngày thường song shop vẫn cố gắng duy trì bình ổn giá để hút khách”.

Dự báo sức mua giảm do kinh tế khó khăn chung, do đó, chị Mai Hiên, chủ shop hoa quả tươi nhập khẩu ở đường Nguyễn Văn Cừ cũng chỉ nhập về lượng hàng cầm chừng. Và các dòng hoa, quả cao cấp chỉ làm khi có đơn đặt sẵn.

“Nếu như các năm trước, đến thời điểm này, những đơn hàng tiền triệu khá phổ biến, những lẵng hoa có giá 1,2-1,5 triệu đồng, giỏ quả 1-3 triệu đồng… thì năm nay, đơn hàng hạng sang này khá ít. Do đó, thay vì nhập các loại hoa đắt đỏ, chúng tôi nhập về các dòng hoa nội, giá bình dân, hướng đến đối tượng khách hàng chung”, chị Mai Hiên cho biết.

Những lẵng hoa bình dân, giá từ 180.000 - 220.000 đồng được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, những chậu hoa lavender, hoa hồng nội có giá từ 180.000 - 220.000 đồng rất được ưa chuộng bởi mức giá vừa phải, thơm, bền và độc đáo hơn so với hoa tươi cắm lẵng. Do đó, lượng khách mua khá đông. “Riêng ngày hôm qua, hai cửa hàng của chúng tôi đã bán ra khoảng 150 chậu lavender cho các cơ quan, đơn vị làm quà tặng cho chị em. Cửa hàng cũng phải huy động thêm 3 nhân viên làm theo giờ để phục vụ khách”, chị Mai Hiên chia sẻ.

Tình hình kinh tế eo hẹp, người mua có xu hướng tìm đến những món quà thiết thực và được chị em quan tâm hơn như mỹ phẩm, thời trang, trang sức. Do đó, những ngày này, các sản phẩm quà tặng rất "hút" khách.

Dịp lễ năm nay, chậu hoa nhỏ để bàn được ưa chuộng. Ảnh: Thanh Phúc

Chị Nguyễn Thuỳ Chi, chủ shop mỹ phẩm nhập khẩu trên đường Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Người tiêu dùng đang có xu thế chuyển sang mua sắm các sản phẩm quà tặng hữu dụng như: son, phấn, nước hoa, dầu gội… Mặc dù hàng ngoại giá không hề rẻ song lại có tính thiết thực cao, chị em nào cũng cần nên được khách hàng ưa chuộng.

Bên cạnh đó, để phục vụ tốt nhất cho khách thì chúng tôi cũng đã cố gắng săn hàng giảm giá, áp mã giảm giá để khách được mua sản phẩm với giá tốt nhất. Trong tuần lễ của ngày Phụ nữ Việt Nam, doanh thu cửa hàng tăng 50-70% so với ngày thường.

Các mặt hàng mỹ phẩm bán khá chạy trong dịp lễ này. Ảnh: Thanh Phúc

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng thời trang, không khí mua sắm khá nhộn nhịp, không chỉ bởi các chương trình giảm giá nhân ngày 20/10, mà còn bởi những ngày này thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhu cầu mua sắm tăng lên.

Dịp lễ Ngày 20/10 năm nay, ghi nhận chung, thị trường hàng hóa, dịch vụ đa dạng, phong phú và chất lượng, sức mua dù tăng nhẹ nhưng vẫn kém sôi động. Đặc biệt, các dòng quà giá bình dân, tính hữu dụng thiết thực được nhiều người chọn mua.

Thời điểm giao mùa cộng với các đợt khuyến mãi lớn nên mặt hàng thời trang được nhiều người lựa chọn làm quà tặng cho phụ nữ. Ảnh: Thanh Phúc

Thời điểm này, hầu hết các cửa hàng kinh doanh những mặt hàng túi xách, giày dép, thời trang may mặc, nước hoa, mỹ phẩm, trang sức… đều chạy chương trình giảm giá từ 10 - 50% thậm chí cao hơn để kích cầu tiêu dùng, tăng tốc doanh số vào những tháng cuối năm.