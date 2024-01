Quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Bắt giữ 52 vụ, 63 đối tượng

Dù biết rõ pháo trái phép là mặt hàng bị cấm lưu thông, buôn bán và pháp luật có mức xử phạt nghiêm khắc song do lợi nhuận cao hoặc coi thường pháp luật nên một số đối tượng vẫn tìm mọi thủ đoạn lén lút sản xuất, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trái phép.

Chỉ tính riêng sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 636/KH-UBND 29/8/2023 về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 52 vụ, 63 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về pháo, thu giữ hơn 3 tấn pháo nổ các loại, vận động thu hồi 50 kg pháo nổ và thuốc pháo.

2 đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ số lượng lớn từ nước ngoài về Nghệ An vừa được Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với các lực lượng triệt phá. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Điển hình rạng sáng 26/12 tại xã Nghi Diên (Nghi Lộc), Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với các lực lượng phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tang vật thu giữ hơn 1,23 tấn pháo hoa nổ, 1 xe ô tô, 4 điện thoại di động và các tài liệu vật chứng khác liên quan. Cầm đầu đường dây này là 2 đối tượng Hồ Viết Sơn (SN 1995) và Nguyễn Cảnh San (SN 1982), cùng trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Mở rộng chuyên án, cơ quan chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng Nguyễn Cảnh Trường (SN 1986) và Hồ Viết Hùng (SN 1987), cùng trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc.

Các đối tượng buôn bán pháo bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Trước đó, ngày 24/12, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hưng Đông (thành phố Vinh) phá thành công chuyên án bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thế Mạnh (SN 1986), trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc và Đậu Thanh Tuấn (SN 1987), trú tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tang vật thu giữ 6,72 tạ pháo hoa nổ các loại, 2 xe ô tô, 4 điện thoại di động và các tài liệu liên quan.

Mới đây nhất, vào ngày 30/12, Công an huyện Diễn Châu đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang Trần Văn Hưng (SN 1968), trú tại xã Diễn Kỷ về hành vi “tàng trữ hàng cấm”, thu giữ 720 kg pháo hoa loại 36 quả.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của đối tượng Trần Văn Hưng, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu tàng trữ hơn 720 kg pháo hoa nổ (ảnh trên). Pháo được cất giấu tại kho hầm bí mật được ngụy trang sau tủ quần áo tại nhà của Trần Văn Hưng (ảnh dưới). Ảnh tư liệu: Ngọc Anh

Ở các địa bàn sát biên giới, thời điểm cuối năm, tội phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép cũng gia tăng. Các đối tượng tội phạm thường lợi dụng đồng bào trong quá trình đi thăm thân, qua biên giới để vận chuyển hàng hóa trái phép về Việt Nam.

Điển hình ngày 22/12/2023, tại khu vực vành đai biên giới thuộc bản Mường Phú, xã Thông Thụ (Quế Phong), Đồn Biên phòng Thông Thụ, Phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt đối tượng Thào Phênh (SN 1952), trú tại bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và pháo hoa nổ.

Tang vật thu được tại hiện trường 130 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 5 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả (khoảng 9 kg) mang nhãn hiệu nước ngoài.

Đối tượng Thào Phênh và tang vật. Ảnh tư liệu: Anh Bách

Theo đánh giá của UBND tỉnh, hiện nay, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Một số địa phương chưa quan tâm, quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo; còn phó mặc cho các lực lượng chuyên trách. Công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết hiệu quả chưa cao; công tác vận động, thu hồi pháo còn hạn chế. Đặc biệt, tình trạng sử dụng pháo trái phép còn diễn ra nhiều tại một số địa phương, nhất là vào dịp các ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và các đám vui, đám cưới tại các hộ gia đình.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách

Để tăng cường công tác phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo dịp tết Nguyên đán năm 2024, ngày 26/12/2023 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công điện số 40/CĐ-UBND. Trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống pháo trên địa bàn.

Trọng tâm là: Thành lập đoàn công tác làm việc với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quản lý, đề nghị các chức sắc, chức việc tuyên truyền, vận động các tín đồ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về pháo trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác tuần tra đảm bảo ANTT và phòng, chống pháo nổ trong đêm Giao thừa (bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn phải có ít nhất 1 tổ công tác).

Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Riêng các xã, phường, thị trấn trọng điểm bố trí ít nhất 2 tổ công tác, mỗi tổ tối thiểu 10 người (bao gồm cả lực lượng Công an cấp xã, dân quân tự vệ cấp xã, bảo vệ dân phố, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở...) thực hiện công tác tuần tra; đồng thời, đến từng nhà đối tượng trọng điểm để gặp gỡ, tuyên truyền, nhắc nhở; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về pháo.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã giao rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách trong quán xuyến địa bàn, lĩnh vực phụ trách và có chế tài xử lý trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống pháo trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách. “Lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã để xảy ra tình trạng đốt pháo tràn lan trên địa bàn trong đêm Giao thừa phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện” - Công điện số 40 của UBND tỉnh nhấn mạnh.

Diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường tại TP. Vinh sau lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Về phía các lực lượng chức năng (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh) UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo tăng cường các giải pháp đấu tranh, bắt giữ các đường dây, ổ nhóm, đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án tăng cường lực lượng cho các phường, trên địa bàn thành phố Vinh để phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự và phòng, chống pháo trong đêm Giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ngăn chặn hành vi tự chế, sử dụng pháo trong học sinh, sinh viên

Bên cạnh đó, trước thực trạng áp tết Nguyên đán, không ít thanh, thiếu niên, trong đó, đa phần là học sinh lén lút mua các vật liệu tiền chất pháo nổ trôi nổi để tự chế pháo tại nhà, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Điển hình mới đây (ngày 28/12), Công an xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) phát hiện em D. V.T (SN 2008), trú tại xóm 3 có hành vi sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ 59 quả pháo nổ có tổng trọng lượng gần 30 kg; 11m dây dẫn màu trắng, 860 thuốc nổ thành phẩm và các chất dùng để pha chế các nguyên liệu chế tạo pháo.

Điều tra mở rộng, phát hiện cùng tham gia sản xuất pháo tự chế với D.V.T còn có N.P.Tr trú tại xóm 5 và N.D.Kh trú tại xóm 8, xã Châu Nhân. Hành vi của các em không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Những quả pháo do các em học sinh tự chế được Công an xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) phát hiện thu giữ. Ảnh tư liệu: CTV

Để phòng, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, Công điện 40 của UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung học cơ sở, các cơ sở giáo dục trên địa bàn chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấm pháo cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên và triển khai ký cam kết không vi phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

Đối tượng Vi Tuấn Kiệt (SN 2006) ở Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu bị bắt giữ với hành vi sản xuất pháo tự chế. Ảnh tư liệu: Phạm Thuỷ

Các khối, xóm rà soát, xác định các hộ gia đình, cá nhân có điều kiện, khả năng, nghi vấn vi phạm về pháo, kịp thời có biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, vận động thu hồi pháo và tổ chức ký cam kết không vi phạm về pháo.