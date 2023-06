Quỳnh Lưu gặp mặt, tuyên dương đội bóng đá thiếu niên giành ngôi Vô địch Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 16/6, huyện Quỳnh Lưu tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương các huấn luận viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu thường niên nằm trong chương trình thi đấu hàng năm của tỉnh do Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An phối hợp tổ chức. Về tham dự giải lần này có 354 vận động viên thiếu niên, nhi đồng của 28 đội bóng đến từ các huyện, thành, thị.

Huyện Quỳnh Lưu tham gia 2 đội bóng thiếu niên và nhi đồng, với tổng số 26 vận động viên. Kết quả chung cuộc ở nội dung lứa tuổi thiếu niên, đội bóng thiếu niên Quỳnh Lưu đã xuất sắc giành ngôi Vô địch Cúp Báo Nghệ An.

Để có được thành tích này, Ban Huấn luyện thuộc Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu đã làm tốt công tác tuyển chọn cầu thủ, chỉ đạo luyện tập nghiêm túc với các chiến thuật hợp lý ngay từ đầu năm, cùng với sự động viên kịp thời của các cấp, ngành, địa phương.

Tại trận chung kết gặp đội thiếu niên Thành phố Vinh vào chiều 15/6, đội thiếu niên Quỳnh Lưu ra sân với không khí hào hứng và tinh thần đồng đội quyết tâm cao, tạo được nhiều đợt tấn công hay, nhiều pha bóng đẹp, với chiến thắng 3 - 2, đội bóng đá thiếu niên Quỳnh Lưu đã đoạt ngôi Vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu chúc mừng, biểu dương huấn luyện viên và các cầu thủ thiếu niên, đồng thời, mong muốn các cháu hãy chăm chỉ học tập, trau dồi đạo đức và hăng say tập luyện để tiếp tục giành vị trí cao trong các mùa giải sắp tới, đem vinh quang về cho nền thể thao Quỳnh Lưu.

Nhân dịp này, UBND huyện Quỳnh Lưu trao quà cho tập thể đội bóng nhi đồng và trao Giấy khen cho 16 cá nhân tiêu biểu (gồm huấn luyện viên và các vận động viên đội bóng thiếu niên) đạt thành tích xuất sắc tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Tại buổi gặp mặt, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện cũng đã tặng quà, chúc mừng thành công của các huấn luyện viên và thành viên các đội bóng đá với tổng số tiền 35 triệu đồng.