Tạm giam Trưởng văn phòng công chứng gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Công an huyện Kỳ Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Thị My (SN 1990) và Lo Bún Ma (SN 1988), cùng trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán người.