Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2023

(Baonghean.vn) - Chiều 26/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 7/2023.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh;…

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÔNG TÁC TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 14

Cuộc làm việc nhằm đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 5/7 đến ngày 7/7/2023.

Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp nhìn chung được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra; phiên chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri và dư luận đánh giá cao; các đại biểu HĐND tỉnh rất tích cực, chủ động tham gia các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp.

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An Lục Thị Liên phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dù số lượng nghị quyết trình nhiều, nhưng kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể để thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đạt được kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; hoạt động tích cực, chủ động của các ban, các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhất là các đại biểu chuyên trách trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan được thực hiện chặt chẽ; công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo tính chuyên nghiệp, kịp thời, hiệu quả.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An Chu Đức Thái phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan, như cần đánh giá việc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh trước và sau mỗi kỳ họp, từ đó đôn đốc các đại biểu thực hiện tốt hơn trách nhiệm của đại biểu dân cử; rà soát lại sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành trong quá trình thẩm tra và tại kỳ họp…

Tại phiên làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình cũng đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu chủ động đề xuất Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND nhằm xem xét các nội dung liên quan kịp thời; trong đó, có việc điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn bổ sung về Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan đã được chuẩn bị đầy đủ. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội tại Nghệ An liên quan đến thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; và đề nghị phối hợp để thực hiện hiệu quả.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung thông tin thêm về các hoạt động giám sát, làm việc của Quốc hội tại Nghệ An thời gian tới. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã trao đổi một số nội dung liên quan; đồng thời cho biết, sẽ báo cáo lại UBND tỉnh để đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh thời gian tới, nhằm xem xét một số nội dung chưa kịp trình kỳ họp thứ 14 và một số nội dung phát sinh, nhất là liên quan đến điều chuyển vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng cho biết, UBND tỉnh đã chuẩn bị kỹ, nghiêm túc các nội dung để phục vụ Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Nghệ An, đặc biệt là những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2023, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã nghe báo cáo công tác dân nguyện; đánh giá kết quả hoạt động tháng 7, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 8/2023.

ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN, CHÍNH XÁC VIỆC THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CỦA MỖI ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Kết luận nội dung cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất ý kiến của các đại biểu là đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII về cách thức tổ chức, bàn, thảo luận và quyết định các nội dung; hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp 14 vừa qua, người đứng đầu HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh không chờ đến trước mỗi kỳ họp mới trình thẩm tra các dự thảo nghị quyết, mà cần trình theo từng tháng nếu đã chuẩn bị đầy đủ để các ban HĐND tỉnh thẩm tra; từ đó, công tác chuẩn bị, tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết đạt chất lượng tốt hơn trước khi trình HĐND tỉnh xem xét.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cũng lưu ý, các ban HĐND tỉnh cần mời dự thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh đúng, đủ thành phần; đặc biệt, tại phiên thẩm tra của các ban, người đứng đầu sở, ngành thuộc UBND tỉnh có nhiệm vụ trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng nghị quyết cụ thể, cần phải tham dự, qua đó, trao đổi, làm rõ nội dung nhằm nâng cao chất lượng thẩm tra dự thảo nghị quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đồng tình với ý kiến phát biểu của đại biểu tại cuộc làm việc là phải đánh giá cụ thể hơn, rõ thêm việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh, nhất là các đại biểu chuyên trách; làm cơ sở để đánh giá đại biểu cuối năm; đồng thời, đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh cần ban hành thông báo đánh giá việc tham gia, tuân thủ nội quy các kỳ họp, cũng như hoạt động tiếp xúc cử tri gửi về tổ và từng đại biểu HĐND; nghiên cứu sắp xếp thời gian thỏa đáng cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh;…

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nếu cần thiết đề xuất để tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, nhằm đáp ứng mục tiêu điều hành, lãnh đạo có hiệu quả nhất của chính quyền tỉnh; tuy nhiên, các nội dung trình kỳ họp chuyên đề cũng cần phải được chuẩn chu đáo, kịp thời, đảm bảo theo luật định.

Về nhiệm vụ trong tháng 8/2023, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan, nhất là UBND tỉnh để tham mưu có trách nhiệm, báo cáo đầy đủ, nêu được các khó khăn, vướng mắc với Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh tham mưu đồng chí Thường trực Ban Bí thư chủ trì và có sự tham gia của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức quán triệt triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW tại Nghệ An từ cấp tỉnh đến cấp xã. Do đó, Thường trực HĐND tỉnh cần nghiên cứu kỹ các nội dung, giải pháp của Nghị quyết số 39; học tập, quán triệt đến lãnh đạo, cán bộ, công chức trong cơ quan HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến công tác dân nguyện, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh phối hợp thật chặt chẽ với các đơn vị tư vấn để sớm ứng dụng phần mềm quản lý việc giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của cử tri./.