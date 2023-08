Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1/8 đến 15/10/2023, Công an Nghệ An sẽ triển khai kế hoạch Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ ngày 1/8/2023 đến 15/10/2023, Công an Nghệ An sẽ triển khai kế hoạch Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Minh Khôi

Theo đó, thời gian thực hiện đợt tổng kiểm soát được chia làm 2 giai đoạn với các nội dung: Giai đoạn I (từ ngày 1/8 đến 14/8), Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị địa phương trên toàn tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết; điều tra cơ bản nắm tình hình về phương tiện, hoạt động kinh doanh vận tải… (tập trung vào việc triển khai có hiệu quả việc yêu cầu chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container; lái xe ký cam kết thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn giao thông).

Giai đoạn II (từ ngày 15/8 đến 15/10), Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị địa phương trên toàn tỉnh sẽ tổ chức đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra thực tế công tác triển khai đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Ảnh: Minh Khôi

Để triển khai có hiệu quả đợt tổng kiểm soát phương tiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương trên toàn tỉnh phải thống nhất về mặt nhận thức, xác định việc thực hiện kế hoạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để có sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ.

Tổ chức kiểm tra đôn đốc hướng dẫn thường xuyên, kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”… đồng thời không để xảy ra tình trạng gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An… không để xảy ra tình trạng gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Minh Khôi

Ngay trong chiều 1/8, Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác triển khai đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container tại một số địa phương.