Tổng thống Putin nói về ưu tiên không thể phủ nhận của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Vùng Bắc Cực có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt đối với chúng tôi. Đây là khu vực với những cơ hội kinh tế to lớn", vị nguyên thủ quốc gia cho biết tại cuộc họp về phát triển các khu định cư xương sống của Nga ở vùng Bắc Cực.

"Chúng tôi chủ yếu gắn kết việc tăng cường tiềm năng năng lượng của đất nước, mở rộng năng lực hậu cần, đảm bảo an ninh và quốc phòng với khu vực này và do đó, việc phát triển toàn diện hơn nữa các vùng lãnh thổ này là ưu tiên không thể chối cãi đối với chúng tôi", ông Putin nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Nga đề nghị tập trung vào các vấn đề như “chất lượng cuộc sống của người dân, quan điểm hiện đại và tương lai của các thành phố và thị trấn phía Bắc - cả những thành phố mới được thành lập vào thế kỷ 20 lẫn các thành phố có lịch sử hàng thế kỷ”.

“Tất nhiên, tất cả đều là biểu tượng, là hiện thân của một ý chí to lớn, một vai trò to lớn, có thể nói là sự táo bạo, lao động, dũng cảm của bao thế hệ tổ tiên và những người đương thời với chúng tôi, những người cũng đã và đang phát triển miền Bắc”, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo này hướng sự chú ý đến thực tế rằng "ngày nay hàng triệu người sống trong khu vực này, làm việc, lập gia đình, nuôi dạy con cái và đóng góp to lớn cho sự phát triển của toàn bộ đất nước".