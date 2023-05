Trả lời kiến nghị cử tri Nghi Lộc về công tác cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp tách thửa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Nghi Đồng, Nghi Văn, huyện Nghi Lộc phản ánh trong công tác cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp tách thửa, việc trích đo lại mốc vệ tinh sai lệch nhiều so với thời điểm đo đạc lại bản đồ địa chính năm 2014.

Bên cạnh đó, cử tri còn phản ánh các công trình nhà dân xây dựng kiên cố từ trước, nếu muốn thực hiện cấp đổi phải tháo dỡ các công trình liên quan các hộ liền kề, gây khó khăn và bức xúc cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp tháo gỡ cho nhân dân.

Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp UBND huyện Nghi Lộc và UBND 2 xã: Nghi Đồng, Nghi Văn để giải quyết kiến nghị của cử tri. Qua làm việc và ý kiến các thành phần tham gia, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Công tác đo đạc bản đồ địa chính tại xã Nghi Văn (năm 2006), Nghi Đồng (năm 2014) đã được đo vẽ đúng hiện trạng quản lý, sử dụng đảm bảo theo quy định tại các Quy phạm thành lập bản đồ địa chính được ban hành các tại Quyết định: số 720/1999/QĐ-ĐC ngày 30/12/1999 của Tổng Cục Địa chính số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; sản phẩm bản đồ đã được UBND 02 xã: Nghi Văn, Nghi Đồng kiểm tra và ký xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng quản lý, sử dụng tại thời điểm đo đạc, đổi.

Hiện nay, khi thực hiện đo đạc lại bản đồ hoặc trích đo địa chính phục vụ cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp tách thửa có sự sai lệch so với thời điểm đo đạc trước đây (năm 2006, 2014), nguyên nhân chủ yếu là do quá trình sử dụng đất có biến động đất đai so với bản đồ địa chính, cụ thể:

- Trong quá trình sử dụng các hộ liền kề tự ý đổi đất cho nhau, quá trình xây dựng lại bờ rào các hộ tự thỏa thuận lại ranh giới dẫn đến sai mốc so với bản đồ địa chính đã được đo đạc trước đây; mặt khác trước đây (tại thời điểm đo đạc bản đồ địa chính năm 2006, 2014) ranh giới giữa các hộ là hàng rào cây hoặc bờ trống, hiện nay xây dựng lại tường rào dẫn đến có sự sai lệch ranh giới so với bản đồ địa chính.

- Do thực hiện nông thôn mới, trên địa bàn xã có mở rộng các tuyến đường giao thông dẫn đến biến động ranh giới thửa.

- Ngoài ra, hiện nay khi thực hiện đo đạc tách thửa, có trường hợp đơn vị đo đạc sử dụng thiết bị đo thu tọa độ vệ tinh tương đối (công nghệ GNSS đo tương đối) chưa đảm bảo độ chính xác, dẫn đến có sự sai lệch ranh giới với bản đồ địa chính trước đây.

Để giải quyết các kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 67/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 04/01/2023, cụ thể như sau:

*UBND huyện Nghi Lộc:

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc và UBND các xã: Nghi Đồng, Nghi Văn xác định cụ thể nguyên nhân biến động của từng trường hợp để hướng dẫn người dân lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đảm bảo theo quy định;

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho cho các chủ sử dụng đất hiểu rõ về quy trình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, điển hình như trường hợp chủ sử dụng đất không có nhu cầu sử dụng đất đối với phần diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận này để hộ liền kề lấn chiếm, đề nghị trả lại cho địa phương thì phải lập hồ sơ, thủ tục thu hồi đất theo quy định;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đo đạc, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn các xã (đặc biệt là đối với trường hợp tách thửa chuyển nhượng), không gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh người dân.

*Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh:

- Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc khi thực hiện công tác đo đạc, lập trích lục, trích đo sử dụng thiết bị đo có độ chính xác đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bản đồ địa chính, đối với khu vực đất ở không được sử dụng thiết bị đo công nghệ GNSS đo tương đối;

- Trường hợp các công trình nhà dân đã xây dựng kiên cố từ trước thời điểm đo đạc bản đồ địa chính (năm 2014), hiện nay hiện trạng ranh giới so với thời điểm đo đạc không thay đổi, nếu nguyên nhân sai lệch ranh giới do sử dụng thiết bị đo tương đối chưa đảm bảo độ chính xác (đo lại ranh giới thửa đất chồng lên công trình), đề nghị hướng dẫn, tổ chức lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo ranh giới bản đồ địa chính, không yêu cầu người dân phải tháo dỡ công trình.

- Tổ thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định, với phương châm giảm tối đa các thủ tục, giấy tờ không cần thiết; đối với các trường hợp xây dựng công trình tạm, bờ rào trên đất, ảnh hưởng ranh giới thửa đất, trong quá trình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận hướng dẫn chủ sử dụng đất lập bản cam kết theo quy định tại Luật Dân sự 2015.

- Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc, UBND các Nghi Đồng, Nghi Văn để trực tiếp kiểm tra từng trường hợp biến động ranh giới cụ thể để hướng dẫn người dân lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định.

* UBND các xã Nghi Đồng, Nghi Văn:

- Tổ chức quản lý sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo quy định pháp luật; không để xảy ra tình trạng sử dụng lấn chiếm đất đai, các hộ dân tự ý chuyển đổi đất cho nhau, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện và tranh chấp đất đai.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu rõ về các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với từng trường hợp cụ thể, tránh tình trạng người dân chưa hiểu có ý kiến, kiến nghị kéo dài; trường hợp người dân có nhu cầu đo đạc kiểm tra ranh giới thửa đất, hướng dẫn người dân liên hệ đơn vị có chức năng, có giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ để thực hiện, tránh tình trạng sử dụng thiết bị đo không đảm bảo, cung cấp số liệu đo không chính xác, gây bức xúc cho người dân.