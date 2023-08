'Tú ông' ở xã Diễn Hải (Diễn Châu) mua trẻ em để ép bán dâm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nguyễn Quang Phúc (47 tuổi), trú xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu từng mở quán kinh doanh hải sản và tạp hóa ở bãi biển Diễn Châu vào năm 2015. Nhằm thu hút khách, Phúc nảy sinh ý định tìm các cô gái trẻ phục vụ tại quán.

Đầu năm 2016, Phúc liên hệ với Lương Thị Thủy (SN 1976, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) đặt vấn đề tìm các cô gái trẻ ở miền núi xuống bãi biển phục vụ. Phúc nói rõ trước với Thủy về việc tìm người, ngoài công việc bưng bê còn kiêm luôn bán dâm. Chủ quán này còn hứa trả 2 triệu tiền công cho Thủy và dặn: “Nếu gặp ai từng làm gái bán dâm thì nói thẳng với họ, còn người nào trẻ tuổi thì nói xuống bưng bê bán hàng, khi nhìn người khác bán dâm quen rồi thì cho làm việc đó”.

Bị cáo Nguyễn Quang Phúc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 17/4/2016 Thủy đến xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp với mục đích tìm các cô gái trẻ thì gặp cháu Nguyễn Thị Tiên (SN 2001, tên nạn nhân đã được thay đổi) đang đứng chơi ngoài đường. Thủy liền dụ dỗ cô bé đi phục vụ quán cho một người bạn, hứa “trả tiền công 4 triệu đồng mỗi tháng”. Cô bé cho biết muốn đi đâu phải xin phép bố mẹ. Khi được Thủy liên lạc, dù người bố không đồng ý cho con gái đi làm nhưng Thủy vẫn nuôi ý định lừa gạt cô bé này.

Ngày hôm sau, lợi dụng khi em Tiên ra ngoài đi mua chè ăn, Thủy đã chở cháu bé đi mục đích để giao cho Phúc. Thấy cô bé còn nhỏ nên Thủy nhiều lần hỏi “con bé còn nhỏ quá có bán dâm được không?” thì Phúc nói “cứ đưa xuống đây rồi học dần”.

Sau khi đưa cháu bé về quán, Phúc đã nhiều lần dụ dỗ, ép buộc cháu Tiên làm gái bán dâm dù cô bé một mực phản đối. Khi thấy cháu bé đã kiếm được tiền cho mình, Phúc mới chuyển trả cho Thủy 2 triệu đồng tiền công. “Tú ông” này còn nhờ Thủy gửi 3 triệu đồng về cho gia đình cháu Tiên và nói đó là tiền lương được ứng trước.

Sự việc cháu Tiên bị đánh, ép buộc “phục vụ” khách được người khác phát hiện nên tìm cách báo cho gia đình của nạn nhân. Nghe tin con gái đang phải làm việc dưới bãi biển, ngày 5/5/2016, bố của cháu Tiên đã viết đơn tố cáo sự việc đến Công an huyện Quỳ Hợp nhờ giải cứu con mình.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Thủy và Nguyễn Quang Phúc. Hai đối tượng này bị truy tố về tội Mua bán trẻ em. Trong quá trình điều tra, Phúc bị bệnh tâm thần phân liệt, do đó Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Còn bị cáo Lương Thị Thủy đã bị tòa đưa ra xét xử và tuyên phạt 7 năm tù về tội Mua bán trẻ em.

Riêng đối với Nguyễn Quang Phúc, sau thời gian điều trị bắt buộc, đến đầu tháng 6/2023 thì chữa bệnh xong. Do đó, mới đây TAND tỉnh Nghệ An đã đưa bị cáo này ra xét xử sơ thẩm về tội Mua bán trẻ em.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Ảnh: Trần Vũ

Trước bục khai báo, bị cáo Phúc thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo thừa nhận đã nhờ Thủy mua cháu bé về quán để vừa bưng bê, vừa ép “phục vụ” khách. Phúc thể hiện sự ăn năn hối lỗi và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân.

Được biết, nạn nhân trong vụ án có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chưa đầy 1 tuổi em đã mồ côi mẹ. Từ đó, cô bé sống cùng bố và anh trai. Cuộc sống nghèo đói đã ngăn bước chân em đến trường. Khi bố đi bước nữa, cô bé không thân cũng không ghét bỏ mẹ kế. Do không đến trường nên con đường của Tiên là từ nhà lên nương rẫy phụ bố và mẹ kế công việc trồng trọt, chăn nuôi.

Do đó, khi được Thủy rủ rê đi làm kiếm tiền, cô bé rất háo hức. Dù vậy, khi biết bố không đồng ý thì em cũng không dám cãi lời. Thế nhưng, vì còn thơ dại nên khi bị Thủy đưa đi, em không phản kháng và bị đưa xuống quán ăn khu vực bãi biển Diễn Châu.

Quá trình làm việc, khi cô bé một mực từ chối việc “phục vụ” khách liền bị Phúc đe dọa, thậm chí là đánh đập. Không còn cách nào khác, cô bé đành phải nhắm mắt “phục vụ” những vị khách lớn tuổi để ông chủ thu tiền. Một thời gian sau, em được giải cứu nhờ tin báo của một số người. Dù thoát khỏi nơi tủi nhục nhưng ký ức đen tối vẫn ám ảnh cô gái trẻ.

Trên cơ sở xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Phúc 5 năm 5 tháng 27 ngày tù về tội “Mua bán trẻ em” (bằng thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam và bắt buộc chữa bệnh).