Tự ý mở lối qua đường sắt, chủ cơ sở phế liệu bị khởi tố

Sáng 11/4, trao đổi với phóng viên, Trưởng Công an huyện An Dương (TP. Hải Phòng) Võ Xuân Trọng xác nhận, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1985, trú tại Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương) để điều tra về tội "Cản trở giao thông đường sắt", quy định tại Khoản 1, Điều 268, Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Trường là chủ cơ sở thu mua phế liệu Trường Vui, ở cạnh QL5.

Đối tượng Trường tự ý tháo tấm tôn hộ lan, mở lối trái phép qua đường sắt. Ảnh: Công an huyện An Dương cung cấp

Trước đó, khoảng 9h32' ngày 30/12/2023, tại Km82+650, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua huyện An Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa mô tô BKS 16N8-0197 do ông Trần Xuân Kh. (SN 1973, trú tại xã Trường Thọ, huyện An Lão) và tàu hỏa HL P9. Hậu quả, ông Trần Xuân Kh. tử vong.

Căn cứ tài liệu điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Trường đã có hành vi tự ý tháo tôn hộ lan QL5 để mở đường ngang trái phép qua đường sắt, khiến ông Kh. đi qua, va chạm với tàu hỏa dẫn đến thiệt mạng.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường. Ảnh: Công an huyện An Dương cung cấp

Trưởng Công an huyện An Dương thông tin thêm, lực lượng CSGT huyện phối hợp với các đơn vị chức năng khác đã tiến hành tổng rà soát các đường ngang, lối mở trái phép trên QL5, nơi có đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua.

Kết quả cho thấy, có nhiều người dân đã tự ý tháo tấm tôn hộ lan để mở lối ngang qua đường sắt sai quy định, gây mất an toàn giao thông. Huyện An Dương đã tổ chức đóng lại các lối ngang trái phép này.