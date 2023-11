Vì sao không nên cho trẻ em ngồi ghế trước ô tô?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Xe ô tô đang ngày càng phổ biến và trở thành phương tiện đi lại của nhiều gia đình trẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng lo ngại là hiện nay, không ít phụ huynh khi lái xe chở theo trẻ nhỏ thường vô tư để trẻ ngồi trên ghế phía trước, mà không hề ý thức được sự nguy hiểm tiềm ẩn phía sau thói quen này.

Tại sao trẻ em ngồi ghế trước ô tô lại nguy hiểm?

Theo nhiều chuyên gia, ghế trước của ô tô là các vị trí nguy hiểm nhất trên ô tô trong những trường hợp va chạm. Bởi lẽ, khu vực ghế trước sẽ tiếp xúc gần và trực tiếp với các chướng ngại vật hoặc nguyên nhân gây tai nạn hơn so với những vị trí ghế phía sau xe. Do vậy, rủi ro tiềm ẩn cũng cao hơn.

Hàng ghế trước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, do đó không nên để trẻ em ngồi vị trí này.

Bên cạnh đó, hệ thống an toàn chính của ô tô, bao gồm túi khí và dây an toàn ở khu vực ghế trước được các nhà sản xuất bố trí nhằm bảo vệ người ngồi ở các vị trí này, nhưng thiết kế các hệ thống này chủ yếu dành cho đối tượng người lớn. Trong khi trẻ em có thể trạng nhỏ hơn và không phù hợp với các hệ thống này. Chính vì vậy, trong trường hợp xảy ra tai nạn, do không được bảo vệ tốt nhất, trẻ em có nguy cơ bị thương nặng hoặc thậm chí tử vong cao hơn người lớn.

Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa dẫn đến những mối nguy hiểm khi để trẻ em ngồi ở các vị trí ghế phía trước trên ô tô. Đó là khả năng tự chủ và ý thức hành vi của trẻ. So với người lớn, trẻ nhỏ chưa thể hoàn thiện khả năng suy nghĩ và kiểm soát hành vi. Hơn nữa, trẻ em thường có tính hiếu động, tò mò. Vì vậy, nếu ngồi ở hàng ghế trước, rất dễ gây phiền phức, rối loạn và mất tập trung cho người lái, dễ dẫn đến tai nạn trên đường.

Để trẻ ngồi ghế trước có phạm luật?

Tại Việt Nam, pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về trường hợp để trẻ em ngồi ghế phụ phía trước hay thậm chí là ngồi cùng ghế lái với tài xế.

Nên cho trẻ ngồi ở phía sau, đồng thời trang bị ghế an toàn dành riêng cho trẻ em.

Liên quan đến người ngồi trên ô tô, Luật Giao thông đường bộ 2008 chỉ quy định: "Xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong ô tô phải thắt dây an toàn". Đồng nghĩa, đến nay vẫn chưa có điều khoản quy định cụ thể về đối tượng được phép và không được phép ngồi ở các vị trí ghế trước. Như vậy, việc cho trẻ ngồi ghế phụ phía trước hoặc cùng ngồi ghế lái hiện không được tính là hành vi vi phạm.

Mặc dù vậy, như đã nêu trên, việc để trẻ em ngồi ở các vị trí ghế trước trên xe là cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho con nhỏ, phụ huynh nên sắp xếp cho trẻ ngồi ở hàng ghế sau. Hơn nữa, cần trang bị ghế an toàn dành riêng cho trẻ em.