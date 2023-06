10 loại 'thực phẩm nhạy cảm' không phải ai cũng biết

(Baonghean.vn) - Trận tứ kết đầu tiên là cuộc so tài giữa đội chiếm ngôi nhất bảng E và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc thứ 3. Ngoài sự xuất sắc của đội đương kim vô địch Tân Kỳ, trận đấu còn chứng kiến một tình huống cần đến sự hỗ trợ của truyền hình Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Công ty Xăng dầu Nghệ An (tên giao dịch quốc tế là Petrolimex Nghệ An), chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của quý khách hàng suốt thời gian qua.

(Baonghean.vn) - Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn đã đến viếng, thăm hỏi các cán bộ Công an xã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở công an xã 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.